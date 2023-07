L'UnipolSai Briantea84 Cantù ufficializza il rinnovo di Francesco Santorelli fino al 30 giugno 2024.

La Briantea84 rinnova un altro pilastro: Santorelli prolunga fino al 2024

Il numero 10 è pronto a vivere la sua quattordicesima stagione consecutiva con la maglia biancoblù. L’atleta classe 1992 ha vinto 21 trofei a Cantù: 7 scudetti (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021 e 2022), 7 Coppa Italia (2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022), 6 Supercoppa Italiana (2013, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021) e la Vergauwen Cup del 2013.

Sul rinnovo

“Gli anni stanno volando e essere ancora in Briantea84 mi dà modo di sentirmi onorato e ancora più felice di far parte di questa squadra che ormai è la mia seconda famiglia”.

Sulla scorsa stagione

“La scorsa stagione è stata molto produttiva nonostante non siano arrivati trofei, abbiamo avuto modo di crescere personalmente come atleti e come squadra coesa e unita, nonostante le note difficoltà”.

Sulla prossima stagione

“Cercheremo di portare a casa qualche trofeo, più determinati che mai. Avremo la possibilità di lottare per la Champions, sarà sicuramente l’obiettivo principale”.

Un messaggio ai tifosi

“Vi aspettiamo numerosi e carichi come sempre. Anche quest’anno non mancheranno grandi emozioni e non vediamo l’ora di condividerle con voi”.

Carriera

Nato e cresciuto a Napoli, il play biancoblù ha iniziato a giocare a basket in carrozzina nel Ciss Napoli. Dalla stagione 2010-11 si è trasferito in Brianza da neo diciottenne, dopo la chiamata del presidente Alfredo Marson. Ha iniziato a vestire la maglia della Nazionale partendo dalla selezione Under 22, poi sono arrivate le convocazioni con la squadra maggiore.