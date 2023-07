L'UnipolSai Briantea84 si vede costretta a salutare uno dei suoi migliori giovani talenti: Luka Buksa salperà per gli States per iniziare un nuovo percorso di studi.

La Briantea84 saluta Buksa: per lui una nuova opportunità negli States

Dal prossimo agosto Buksa raggiungerà gli Stati Uniti per motivi di studio ai quali unirà la possibilità di continuare a giocare a basket in carrozzina per l’università. Dopo 3 anni di crescita nel settore giovanile e nella Serie A biancoblù con 2 Scudetti (2021 e 2022), 2 Coppa Italia (2020 e 2022) e una Supercoppa Italiana (2021) messi in bacheca con la prima squadra e una Supercoppa Giovanile e un campionato Uisp con la formazione junior, è tempo per i saluti.

Arrivato a Cantù nell’estate del 2020, dopo aver mosso i primi passi nel mondo del basket in carrozzina in Croazia, con Briantea84 è riuscito a conquistare anche la maglia della Nazionale maggiore collezionando alcune convocazioni ai primi raduni. Con la formazione azzurra under 22 ha vinto l’oro agli European Para Youth Games in Finlandia (giugno-luglio 2022).

La società canturina augura il meglio a Luka per il proseguimento della sua carriera sportiva.