Una Briantea84 dominante

Senza storia la partita tra Briantea84 e Bergamo. I biancoblù conducono per tutta la partita, senza mai dare l'impressione di soffrire l'attacco bergamasco, soffocato da una difesa attenta e solida. Un'ottima prova, dunque, per la Briantea84 davanti a più di mille spettatori. Il prossimo impegno sarà la Coppa Italia, settimana prossima.

Primo quarto

Dopo il minuto di silenzio per Norbert Kucera, segretario generale dell'IWBF venuto a mancare ieri sera, si parte. Coach Jaglowski schiera in quintetto Barbibay, De Maggi, Patzwald, Carossino e Berdun. Bergamo risponde con Tosatto, Silva, Miceli, Klokler e Gabas. Le prime tre azioni di entrambe le squadre terminano con un nulla di fatto ed è Gabas a sbloccare il punteggio. I padroni di casa aprono le dane con un 2+1 di De Maggi. Berdun dalla media fissa il punteggio sul 5-2 dopo tre minuti. Bergamo fatica a trovare soluzioni offensive ma Carossino non punisce in contropiede. Ma i primi due sono solo questione di tempo per il numero 22 che segna un piazzato di pregevole fattura. Bergamo non si schioda da quota due e dopo l'appoggio solitario di Berdun, coach Airoldi chiama il primo minuto di sospensione. Il tabellone segna 9-2. L'uscita dal time out degli orobici, tuttavia, non porta risultati. Barbibay prolunga il parziale di 11-0 sfruttando l'assist di qualità di Berdun. Tosatto segna due triple consecutive che smuovo l'attacco ospite. Dalla parte opposta risponde Barbibay, che per due volte segna da dietro l'arco. La fase di partita è pimpante e il punteggio di 18-8 sorride ai biancoblù. Carossino, servito dal 50 canturino, segna due punti facili mentre Gabas tiene Bergamo sotto di 10. La Briantea84, tuttavia, è efficace dalla media da dove colpisce anche De Maggi. Nell'ultima azione del primo quarto Carossino viene servito da rimessa dal fondo e segna due punti con il fallo. Il tiro libero supplementare non entra e la prima frazione di gioco termina 24-10.

Secondo quarto

Stessi dieci in campo per le due squadre. Dopo un paio di azioni con errori al tiro, De Maggi inaugura il secondo quarto con l'ennesimo piazzato dalla media mentre Gabas segna altri due punti. Il primo cambio di coach Jaglowski e capitan Geninazzi per De Maggi a sette minuti dalla fine del secondo quarto. Dopo una bella azione di Bergamo, fermata solo da una grande stoppata del capitano biancoblù, Berdun appoggia il + 16 che diventa immediatamente +18 con il tiro ravvicinato di Carossino. La difesa canturina funziona e gli orobici sono costretti a chiamare un altro minuto di sospensione sul 32-12 a 5.08 dall'intervallo. Fa il suo ingresso anche Sbuelz. Gabas segna in uscita dal minuto di sospensione e prova a dare un po' di coraggio ai suoi che hanno fatto entrare Canfora e Spicsuk. Ma Carossino trasforma in oro un altro passaggio di qualità e la fuga è, oramai, conclamata. Per B ergamo fa il suo esordio anche Carrara. Patzwald prende il rimbalzo e segna due punti ma non riesce a convertire anche il libero supplementare. Briantea tocca il +23, tramutato in +21 da un bel canestro da fuori di Canfora. Geninazzi conclude un'altra bella azione in contropiede che fissa il punteggio sul 40-17. Si va all'intervallo lungo così.

Terzo quarto

Jaglowski riparte con Veloce, esordio nella partita, Barbibay, Sbuelz, Geninazzi e Carossino. Dall'altra parte ci sono i primi cinque, Tosatto, Silva, Miceli, Klokler e Gabas. I primi due del secondo tempo sono di Sbuelz, sempre dalla media, la zona di campo prediletta dagli attacchi canturini questa sera come dimostra anche il canestro di Barbibay. Bergamo non riesce a sbloccarsi e Carossino colpisce in 1 contro 0. L'inizio del terzo quarto è tutto dei padroni di casa. Dopo poco meno di 4 minuti, coach Airoldi chiama timeout. Il parziale della Briantea84 prosegue con un appoggio, sempre di Sbuelz. La Briantea84 tocca il +31, 48-17 con Berdun che entra al posto di Carossino. Barbibay ritocca il massimo vantaggio con un'altra tripla. Bergamo non ha ancora segnato due punti nel secondo tempo. Merito anche di una Briantea84 che non sta concedendo quasi nulla. La siccità offensiva degli orobici viene parzialmente mitigata da un altro bel canestro di Canfora. A due minuti dalla fine del terzo quarto fa il suo esordio nella partita anche Nicolò Tomaselli che entra e segna dopo pochi minuti. Il punteggio, a fine terzo quarto, recita un perentorio 55-19.

Quarto quarto

Jaglowski rientra con Berdun, Tomaselli, Barbibay, De Maggi e Veloce. Segna subito Barbibay dopo un bello schema offensivo. Sul +38 va in lunetta Veloce che riesce a iscriversi a referto con un 1/2. De Maggi porta la Briantea84 sul +41, 60-19. Bergamo non riesce a trovare la giusta via per andare a canestro e gli attacchi si fanno sempre più farraginosi man mano che si avvicina la fine della partita. A 6.22 dal termine coach Airoldi chiama un altro timeout. Jaglowski ne approfitta per far entrare anche Fikov. Canfora è l'ultimo a mollare e segna un altro tiro dalla media di grande qualità come quello messo a segno da Sbuelz nell'altra metà campo. Tanti applausi per un ottimo Barbibay che lascia spazio a Makram, anche lui all'esordio nella partita. Il quintetto di coach Jaglowski è decisamente giovane con un 2004, un 2002, un 2005 e un 2003. La partita si interrompe per un lungo conciliabolo tra tavolo e arbitri a cui fa seguito un altro colloquio tra il direttore di gara e l'allenatore bergamasco. Il risultato della pausa è un fallo tecnico con il libero che viene sbagliato da Tomaselli. Il punteggio dice 64-21 a 4.28 dal termine. Sbuelz e Makram segnano quattro punti di fila che danno entusiasmo a tutto il palazzetto . Carossino salva una palla in acrobazia e serve un assist illuminante per Tomaselli che deve solo appoggiare a canestro. Il quintetto giovane di Briantea84 riesce a mantenere un'alta qualità di pallacanestro e ritocca continuamente il massimo vantaggio, arrivando sul +51. Silva muove il tabellone per gli ospiti e gli ultimi minuti sono di accademia per la Briantea84. Finisce 72-27.

La Briantea84 sfrutta i passi falsi di Santo Stefano e Porto Torres dando un segnale forte al campionato. Nella splendida cornice di un PalaMeda da tutto esaurito, i padroni di casa non tradiscono e danno vita a una prestazione dominante su entrambe le metà campo. Ora la testa va alla Coppa Italia di settimana prossima.