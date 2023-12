La Briantea84 si giocherà la Coppa Italia in Sardegna: 27 e 28 gennaio final four a Porto Torres

La Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) ha ufficializzato che sarà Porto Torres a ospitare la Final Four di Coppa Italia 2024 di basket in carrozzina. La trentesima edizione della competizione nazionale si giocherà sabato 27 gennaio e domenica 28 gennaio e parteciperanno le squadre che si sono classificate al primo e al secondo posto nei rispettivi gironi al termine della regular season 2023-24 di andata.

Nel gruppo A: UnipolSai Briantea84 Cantù e Santo Stefano Kos Group; nel B: Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo.

Il programma

Questo il programma delle gare che si disputeranno al Palazzetto dello Sport “Alberto Mura” di Porto Torres:

Sabato 27 gennaio 2024

Semifinale 1, ore 16: UnipolSai Briantea84 Cantù-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Semifinale 2, ore 18.30: Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari-Santo Stefano Kos Group

Domenica 28 gennaio 2024

Ore 9: finale terzo-quarto posto

Ore 11.30: finale primo-secondo posto

Le più titolate

In testa all’Albo d’oro della Coppa Italia c’è Santa Lucia Roma con 12 titoli conquistati. Tra le quattro squadre partecipanti: la UnipolSai conta 8 vittorie (2004, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022), 2 per Santo Stefano (2021 e l’ultima giocata nel 2023). Amicacci Abruzzo e Dinamo Lab andrebbero a caccia del primo successo della loro storia.