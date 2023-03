La Briantea84 si prepara a un mese di finali: obiettivi Coppa Italia, Scudetto e Eurocup

Il prossimo mese sarà a dir poco intenso per l'UnipolSai Briantea84 Cantù: dalla Coppa Italia alle finali Scudetto per poi concludere con le Finali Eight Eurocup che verranno proprio ospitati al PalaMeda.

La UnipolSai Briantea84 Cantù è pronta ad entrare nel vivo della stagione. In poco più di un mese i canturini giocheranno tre finali. Si partirà con la Final Four di Coppa Italia (24-25 marzo), poi si continuerà con la Finale Scudetto di Serie A Fipic (15, 22 ed eventualmente 23 aprile) e infine la Final8 di Eurocup1 (dal 28 al 30 aprile tra Meda e Lentate sul Seveso).

Coppa Italia

La UnipolSai è attesa in Sardegna da venerdì 24 marzo, giorno in cui incontrerà nuovamente la Dinamo Lab Banco di Sardegna alle 18.30: questa volta la gara avrà in palio un pass per la finalissima della Coppa Italia 2023, in programma sabato 25 marzo. Location di tutte le sfide sarà il palazzetto dello sport “Alberto Mura” di Porto Torres.

Il programma

Venerdì 24 marzo

Semifinale 1, alle 16: Santo Stefano KOS Group-Self Group Millennium Basket Padova

Semifinale 2, alle 18.30: UnipolSai Briantea84 Cantù- Dinamo Lab Banco di Sardegna

Sabato 25 marzo

Finale 3° - 4° posto, alle 15.30: perdente Semifinale 1 vs perdente Semifinale 2

Finale 1° - 2° posto, alle 18.00: vincente Semifinale 1 vs vincente Semifinale 2

Finale Scudetto

La Deco Metalferro Amicacci Abruzzo ha ribaltato la serie delle semifinali scudetto contro S. Stefano KOS Group, aggiudicandosi la seconda finale consecutiva ancora contro la UnipolSai. Gara1 si giocherà il 15 aprile in Abruzzo (ore 15), gara2 in programma al PalaMeda il sabato successivo (22 aprile, ore 14). Eventuale gara3 sempre a Meda, alle 16.30. Da mercoledì 22 marzo sarà possibile prenotare il proprio posto al palazzetto, collegandosi al sito della Briantea.

Final Eight Eurocup

La Briantea84 ospiterà e giocherà l’ultimo atto della Eurocup1, la seconda competizione europea più importante nel panorama del basket in carrozzina. Programma fitto di gare da venerdì 28 aprile a domenica 30 aprile. Oltre alla UnipolSai, saranno presenti due squadre italiane (Kos Group S. Stefano e Self Group Padova Millennium Basket), due francesi (Hornets Le Cannet e CTH De Lannion), una tedesca (BG-Baskets Hamburg), una spagnola (Bidaideak Bilbao Bsr) e una turca (Galatasaray SK). Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il programma delle gare con diffusione di tutte le informazioni.