La Briantea84 si prepara al ritorno: sabato si vola a Reggio Calabria

Inizia il girone di ritorno della Serie A Fipic. La UnipolSai è attesa a Reggio Calabria per la sfida contro la Farmacia Pellicanò, in programma sabato 2 dicembre alle 15. Sul parquet del PalaCalafiore si rivedranno Steve Serio e Maximiliano Ruggeri, da oggi, giovedì 30 novembre 2023, tornati a disposizione di coach Josef Jaglowski dopo l’esperienza ai Parapan American Games in Cile.

I biancoblù arrivano alla sfida a punteggio pieno, dopo 5 vittorie in altrettante gare del raggruppamento A grazie anche ai due punti conquistati in settimana (lunedì 27 novembre, ndr) in occasione del recupero della sfida in Sardegna contro Porto Torres. Per Reggio Calabria 3 vittorie e un terzo posto prezioso in classifica in vista dei playoff, dietro solo alle due formazioni con cui ha rimediato le sconfitte.

All’andata, nella prima gara di campionato al PalaMeda, i biancoblù si erano imposti sui reggini 73 a 25. La sfida di sabato pomeriggio sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube “Reggio Calabria Basket in Carrozzina”.

Il commento di coach Jaglowski

“Conosciamo bene la squadra di Reggio Calabria e stiamo preparando la partita come abbiamo fatto con quella di Porto Torres, la logistica dei nostri spostamenti di viaggio sarà simile (aereo, ndr). Dopo tre partite torneranno a disposizione Serio e Ruggeri, siamo contenti di poter contare anche su di loro. Come sempre, cercheremo di dimostrare un buon basket degno del primato conquistato nel girone”.

Le gare di sabato 2 dicembre

Girone A

Ore 15: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic-UnipolSai Briantea84 Cantù

Ore 15: Special Bergamo Sport Montello-Gsd Porto Torres

Ore 15.30: Santo Stefano Kos Group-Ssd Santa Lucia Roma

Girone B

Ore 16: Menarini Wheelchair Sport Firenze-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Ore 17: Crich Pdm Treviso-Comes Boys Taranto

Riposa: Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari

Le classifiche

Girone A

UnipolSai Briantea84 Cantù 10 Santo Stefano KOS Group 8 Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 6 Special Bergamo Sport Montello 4 Gsd Porto Torres 2 Ssd Santa Lucia Roma 0

Girone B