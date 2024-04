La Briantea84 si prepara all'ultimo impegno di stagione: ecco il programma della Eurocup2

La IWBF Europe (International Wheelchair Basketball Federation) ha ufficializzato il programma delle gare della Eurocup2 Final dal 26 al 28 aprile 2024. La fase finale della terza competizione europea più prestigiosa nel panorama del basket in carrozzina si disputerà, come annunciato, in Sardegna, a Sassari, con l’organizzazione della Dinamo Lab Banco di Sardegna che sarà anche una delle 8 squadre in corsa per il trofeo finale.

La Mia Briantea84 Cantù si sta allenando sul parquet del PalaMeda per l’ultimo impegno della stagione. Attesi i rientri dei nazionali (Carossino, Santorelli questa settimana, mentre Serio e Patzwald si aggregheranno dalla prossima). Di seguito la suddivisione dei due gironi e l’elenco delle sfide della tre giorni europea.

I gironi

Group A

Dinamo Lab Banco di Sardegna (Italia)

CTH de Lannion (Francia)

Hyeres Handi Basket (Francia)

8TF FlinkStones Graz (Austria)

Group B

Hornets Le Cannet (Francia)

Mia Briantea84 Cantù (Italia)

Hannover United (Germania)

Les Aigles Du Velay (Francia)

Il programma delle gare

Venerdì 26 aprile

13.30 Campo 1 Dinamo Lab Banco di Sardegna-8TF FlinkStones Graz

13.30 Campo 2 Hyeres Handi Basket-CTH de Lannion

15.45 C1 Hornets Le Cannet-Les Aigles Du Velay

15.45 C2 Hannover United-MIA Briantea84 Cantù

18 C1 CTH de Lannion-Dinamo Lab Banco di Sardegna

18 C2 8TF FlinkStones Graz-Hyeres Handi Basket

20.15 C1 MIA Briantea84 Cantù-Hornets Le Cannet

20.15 C2 Les Aigles Du Velay-Hannover United

Sabato 27 aprile

9.30 C1 Hyeres Handi Basket-Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari

9.30 C2 CTH de Lannion-8TF FlinkStones Graz

11.45 C1 Hannover United-Hornets Le Cannet

11.45 C2 MIA Briantea84 Cantù-Les Aigles Du Velay

Finals 5-8 & Cross-Over: 15.15, 15.15, 17.30, 17.30

Domenica 28 aprile