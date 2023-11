La Briantea84 va in Sardegna: sfida con Porto Torres per centrare la terza vittoria consecutiva

Prima trasferta stagionale per la UnipolSai Briantea84 Cantù. Sabato 4 novembre i canturini saranno attesi in Sardegna per la sfida contro Gsd Porto Torres, gara valevole per la terza giornata di Serie A Fipic, girone A. Sul parquet del PalaMura la palla a due è in programma alle 15.

“Prima trasferta stagionale e ci mancheranno sicuramente i nostri tifosi - ha commentato coach Josef Jaglowski - In Sardegna avremo l’opportunità di giocare contro una squadra ambiziosa, guidata da un giocatore-allenatore di grande esperienza come Luszynski. Cercheremo di sviluppare al meglio le nostre tattiche difensive e offensive, proveremo a mostrare un buon basket”.

Il programma (sabato 4 novembre)

Girone A

Alle 15 Gsd Porto Torres-UnipolSai Briantea84 Cantù

Alle 15 Ssd Santa Lucia-Special Bergamo Sport Montello

Alle 15.30 Santo Stefano Kos Group-Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic

Girone B

Alle 15.30 Crich Pdm Treviso-Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari

Alle 18.30 Comes Boys Taranto-Menarini Wheelchair Sport Firenze

Riposo per Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Le classifiche

Girone A

UnipolSai Briantea84 Cantù 4 Santo Stefano Kos Group 4 Special Bergamo Sport Montello 2 Ssd Santa Lucia 0* Gsd Porto Torres 0 Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 0*

*Una partita in meno

Girone B

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 4* Dinamo Lab Banco di Sardegna 2 Menarini Wheelchair Sport Firenze 0 Crich Pdm Treviso 0 Comes Boys Taranto 0

*Una partita in più