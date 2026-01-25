La Briantea84 vince e convince contro Firenze

La Unipol Briantea84 Cantù vince e convince contro Menarini Volpi Rosse Firenze: in unPalaMeda gremito da quasi 900 spettatori paganti, la sfida finisce 81 a 51. Dopo un primo quarto vivace (e il finale da 20 a 19 lo conferma) la Unipol preme sull’acceleratore con un parziale di 13 a 0 (con 11 punti di De Maggi) che, di fatto, spaccano la gara. I canturini guidano poi per tutta la gara con coach Gomez che fa ruotare tutto il roster a sua disposizione. De Maggi firma 23 punti, per Carossino sono 21. Da segnalare i 12 assist di Berdun. Prossimo appuntamento, la Unipol è attesa a Treviso (la sfida con Crich Pdm è in programma sabato 31gennaio alle ore 17). I biancoblù torneranno al PalaMeda il 14 febbraio (20.30) contro Vicenza.

La cronaca

Coach Gomez sceglie il quintetto con Poggenwisch, Berdun, Bedzeti, Carossino e Patzwald. Partono bene gli ospiti, con Ferreira che firma subito la prima tripla di serata, coadiuvato da Bauche, mentre ci pensano Berdun e soprattutto Carossino a realizzare i primi punti canturini e rispondere colpo su colpo a Firenze. Dopo il time-out di coach Riva, sempre Carossino ruba e serve a Bedzeti il pallone per i suoi primi punti, prima di vedersi fischiare un tecnico che propizia il parziale di 3-0 fiorentino per il pareggio. Poggenwisch infiamma il PalaMeda con l’and-one, mentre Ferreira ed Oujedid firmano il nuovo vantaggio ospite. Ci pensano il neoentrato De Maggi e Berdun a ribaltarlo, mentre Bedzeti dalla lunetta risponde ad Alconada per il +1 della prima sirena. 20-19

Il secondo quarto

Un break di 13-0 in apertura, aperto da Bedzeti e suggellato da un De Maggi on fire con 11 punti consecutivi, permette alla Unipol di prendere il largo sul +14. Dopo gli esordi nella partita di Prallee Ramos, l’ex di serata Veloce chiude il parziale e firma il primo canestro del quarto per Firenze. Ora i campioni d’Italia si divertono e regalano spettacolo con giocate d’alta scuola, con giochi a due che incantano il numeroso pubblico presente: De Maggi e Carossino entrano già in doppia cifra personale, mentre Marotta e Pralle mettono a referto i primi punti della loro serata. Berdun chiude il periodo dalla lunetta, propiziando il vantaggio di 16 all’intervallo. 42-26.

Dopo l’intervallo

Mentre la gara cala d’intensità, il vantaggio canturino non subisce grandi variazioni: torna a segnare Carossino, mentre trova i primi punti della sua partita Gabas. Firenze si affida ai canestri di Papi ed Alconada per non soccombere ulteriormente nel punteggio. Dopo il time-out di Riva, la Unipol continua a spingere sull’acceleratore ed incrementare il proprio vantaggio, con Gabas e Carossino protagonisti. Gomez ne approfitta per ruotare i suoi, mentre Ferreira con 5 punti consecutivi mette la parola fine al terzo periodo. 61-39 Il gruppo di coach Gomez non si accontentano del divario rassicurante, ma prendono ulteriormente il largo con De Maggi e Carossino sugli scudi, con Berdun che entra in doppia cifra di assist. Firenze trova la via del canestro solo con Veloce e Da Silva, mentre nel finale torna a segnare Pralle. La tripla di Makram è la degna chiusura di un match dominato dai campioni d’Italia, che festeggiano il terzo successo di fila in campionato. 81-51

(foto by Alessandro Vezzoli)