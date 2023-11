La Briantea84 vince il big match contro Santo Stefano e oggi alle 15 gioca il recupero con Porto Torres

Una vittoria pesante quella portata a casa dall'UnipolSai Briantea84 Cantù contro i contendenti al primo posto nel girone, ma anche allo Scudetto, Santo Stefano. Al PalaPrincipi di Porto Potenza Picena i canturini si impongono 68 a 51 mandando un segnale a tutto il campionato.

Una vittoria nelle Marche che mancava

La Briantea84 si è presentata alla sfida al vertice con una rosa sicuramente più competitiva rispetto a quella degli scorsi anni, ma l'aspetto che impressiona di più è che i canturini non hanno potuto fare affidamento su due americani di gran talento impegnati ai Giochi Panamericani in Cile: Steve Serio e Maximiliano Ruggeri. Senza questi ultimi coach Josef Jaglowski e i suoi sono riusciti comunque a imporsi in un palazzetto che non li vedeva trionfare dalla stagione regolare 2018/19.

Nel pomeriggio del PalaPrincipi di Porto Potenza Picena, il gruppo di coach Jaglowski ha spezzato la gara nel secondo quarto prima con un break di 10 a 0 e poi con un personale 6 a 0 di Berdun lasciato per tre volte da solo a campo aperto. Il gioco corale, un’ottima difesa e le alte percentuali hanno fatto la differenza contro i marchigiani privi di Ramos Maxcileide (ai Panamericani) e con un Andrea Giaretti non al top per un problema al dito rimediato durante l’ultima gara di domenica scorsa che è valsa la vittoria della Supercoppa Italiana per Santo Stefano (contro la Deco Metalferro, ndr).

Un quartetto di qualità e quantità

Da sottolineare che 62 dei 68 punti realizzati dalla Briantea84 portano la firma del quartetto Berdun (18), Carossino (17), De Maggi (17) e Sbuelz (10). Mvp della gara Bedzeti con 22 punti e 21 rimbalzi, doppia doppia anche per Carossino che ai suoi sigilli aggiunge 13 rimbalzi.

Ma oggi si gioca ancora, in trasferta...

Tuttavia, non c'è un attimo di riposo per giocatrici e giocatori canturini che già oggi saranno impegnati a Porto Torres (palla a due alle 15) per il recupero della terza giornata di campionato. Da vedere come il roster canturino reagirà agli impegni ravvicinati dopo aver consumato parecchie energie per il big match con Santo Stefano. La risposta l'avremo oggi.