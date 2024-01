La Briantea84 vince lo scontro diretto con Santo Stefano: il primo posto nel girone è suo

Oggi, sabato 20 gennaio 2024, è andato in scena il big match tra l'UnipolSai Briantea84 Cantù e Santo Stefano Kos Group. Una partita entusiasmante, giocata in un PalaMeda stracolmo di spettatori, che aveva il compito di decidere quale delle due squadre si sarebbe aggiudicata il primo posto nel girone A.

I canturini partivano con un vantaggio di ben 17 punti sugli ospiti, arrivati in Brianza con il consueto spirito aggressivo che li contraddistingue, grazie alla vittoria dell'andata. Ma non c'è stato bisogno di fare i conti perché i canturini hanno chiuso la pratica dopo 40 minuti con un 70 a 51 di carattere e qualità

La cronaca

Coach Josef Jaglowski, che deve fare a meno di Sophie Carrigill (oltre che di Davide Schiera, ai box ormai da mesi) parte con Patzwald, Serio, Carossino, De Maggi e Berdun. Coach Ceriscioli gli risponde con Raimondi, Buso, Bedzeti, Veloce e De Miranda.

Primo quarto

Il primo quarto inizia con due tiri sbagliati da entrambe le squadre e con un fallo di Berdun: dalla rimessa ospite De Miranda prova la bomba da tre che però si rivela un airball. Sempre Berdun riceve da De Maggi e sblocca il punteggio dalla media distanza. Gran palla recuperata di Bedzeti du De Maggi, ma Buso sul contropiede non sfrutta una buona occasione. Dall'altra parte il trio Serio-Carossino-De Maggi fa ammattire la difesa marchigiana e porta il 26 biancoblù (De Maggi) a iscriversi al tabellino della gara.

La Briantea conduce 4 a 0 dopo tre minuti di gioco e coach Ceriscioli chiama il time-out dopo che De Miranda regala due tentativi dalla lunetta più il possesso a Carossino: il talento genovese fa uno su due. De Miranda si fa perdonare raccogliendo un rimbalzo offensivo e muovendo la retina da sottocanestro. Bedzeti recupera palla dopo la rimessa in campo e firma il 4 a 5, ma dall'altro lato un gioco da tre punti di Carossino riporta i biancoblù a 4 lunghezze di distanza.

Serio innesca De Maggi per ben due volte di seguito e Cantù allunga ancora. Ceriscioli allora mischia le carte e butta nella mischia Giaretti e Ramos. Bedzeti prova a riaccorciare, ma è un primo quarto con anta intensità e basse percentuali al tiro. Carossino la mette sulla sirena dei 24 secondi, mentre Santo Stefano fatica a trovare fluidità davanti e si trova a inseguire 16 a 6 a un minuto dalla fine.

Giaretti segna un libero su due, mentre Serio continua a illuminare e serve a De Maggi un cioccolatino sottocanestro: De Miranda, obbligato a fare fallo lo manda in lunetta, e il canturino non sbaglia. Il primo quarto si chiude con Serio che dimostra ancora una volta la sua superiorità tecnica e tattica: con calma olimpica mette gli ultimi due punti e firma il 18 a 7 della Briantea84.

Secondo quarto

Il secondo quarto si apre con due punti di De Miranda ma anche con un fallo del brasiliano su Carossino, ancora una volta trovato libero sotto la retina da un visionario Serio. Dalla lunetta è 0 su 2, ma i biancoblù possono permettersi di amministrare, controllando l'attacco avversario e poi affidandosi a Serio che distribuisce assist come caramelle ai bambini. A guastarsele è sempre Carossino che arriva a 8 punti.

De Maggi scalda la mano con due punti dalla media distanza, Santo Stefano continua a sbagliare là davanti e coach Jaglowski mette in campo Ruggeri e Santorelli per Patzwald e De Maggi. Buso mette i primi due della sua partita, ma sul rapido cambio di fronte la Briantea84 fa girare bene il pallone e Ruggeri viene bloccato proprio sul tiro: dalla lunetta fa due su due.

Anche Bedzeti è chiamato all'esame della lunetta ma ne sbaglia uno confermando la poca freddezza dei marchigiani. Carossino non la smette di pungere la difesa avversaria e ne mette altri quattro: 28 a 12 per la Briantea a 5 dalla fine.

Serio incontenibile: prima mette due liberi, poi si inventa quarterback per rilanciare Berdun e infine mette due punti sullo sviluppo di quella stessa azione. L'americano decide che è il momento di far segnare il neoentrato Sbuelz, che però viene fermato proprio sul tiro da un fallo: dalla lunetta fallisce entrambi i tentativi, ma i padroni di casa sono in pieno controllo. Tant'è vero che recuperano immediatamente palla e Serio serve il suo quinto assist della partita per Santorelli.

Bedzeti prova a suonare la carica in contropiede servendo un assist a De Miranda e anche se è solo un piccolo squillo coach Jaglowski non vuole cali di tensione: time-out. De Miranda riprende da dove aveva interrotto: palla recuperata e due punti. Ruggeri gli risponde e porta i suoi sul +17, Buso non ci sta e le fa seguito Bedzeti. Si chiude così il primo tempo: 36 a 23 per l'UnipolSai.

Terzo quarto

Il secondo tempo inizia come il primo, ovvero con due errori da parte delle protagoniste in campo. A sbloccare i giochi è De Miranda e lo segue Buso che porta i suoi sul 27 a 36: la sensazione è che i padroni di casa abbiamo abbassato leggermente l'intensità e stiano lasciando troppi spazi ai marchigiani.

La Briantea rimane a polveri bagnate e De Miranda punisce ancora, inevitabile il time-out di coach Jaglowski. Carossino subisce fallo e si presenta ai liberi: entrambi a segno. Poco dopo la scena si ripete e la Briantea sembra essersi ripresa di spirito.

Buso replica con due punti ai liberi, ma Carossino ha tutta l'intenzione di rispedire a casa con una sconfitta gli avversari e riporta i suoi sul +12. Ceriscioli chiama il time-out e al rientro in campo De Miranda mette la prima tripla della gara.

Dopo qualche decina di secondi a retine inviolate ci pensa Berdun a scaldare di nuovo il PalaMeda. Bedzeti sale di giri e serve un assist prezioso a Giaretti, Carossino gli risponde e poi viene chiamato per ben due volte alla lunetta per aumentare il suo bottino (sono 25 ora i suoi punti). Con gli ultimi punti di Berdun ai liberi e la tripla di Giaretti si chiude il quarto: è 55 a 39 per la Briantea84 con l'ultima frazione ancora da giocare.

Quarto quarto

Berdun apre l'ultima frazione con due punti dalla media distanza, Giaretti replica, lo segue Bedzeti, Berdun rimette le cose in parità ma poi è Raimondi a siglare i primi suoi due punti e vincere questo botta e risposta tra le formazioni.

Per l'allungo finale sembra che Berdun si voglia prendere la scena e ne mette altri due (sono 6 in questo quarto). Bedzeti non ci sta e Santo Stefano non vuole mollare il colpo, ma bisogna fare i conti con Berdun che ne mette altri quattro.

Entra La Terra per i marchigiani e si fa subito sentire con due punti messi a segno, ma a 3 e 30 dalla fine con uno svantaggio di 16 punti ormai le speranze si riducono al minimo. Ancora di più se Berdun decide di non fermarsi: ora è a 18 punti di cui 12 in quest'ultima frazione.

Capitan Geninazzi, chiamato in causa in questi ultimi 10 minuti, porta il suo contributo con rimbalzi, difese aggressive e anche un libero trasformato. 30 secondi dalla fine Sbuelz si iscrive alla gara, Buso gli risponde, ma solo ai fini del tabellino: la partita si chiude con la vittoria per la Briantea per 70 a 51.