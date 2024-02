La Briantea84 vola in Sardegna: tutto pronto per le semifinali con Sassari

Fase calda del campionato, 4 squadre per due pass che garantirebbero l’accesso alle finali scudetto. Step precedente: semifinali, al meglio delle tre gare. La UnipolSai Briantea84 Cantù ritroverà davanti a sé la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari. Dall’altra parte il derby dell’adriatico tra Santo Stefano Kos Group e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, in quella che sarà la riedizione della serie della passata stagione.

Primo incontro ufficiale stagionale tra le due compagini, i canturini sono attesi in Sardegna per gara1 in programma sabato 2 marzo alle ore 20 al Palaserradimigni di Sassari con la partita visibile in diretta streaming sul canale YouTube Dinamo Tv. Poi un weekend di stop (coppe europee, la UnipolSai è già qualificata per la Final8 di Eurocup2 proprio in Sardegna dal 25 al 28 aprile, ndr) prima di gara2 (sabato 16 marzo alle 18.30) ed eventuale gara3 (domenica 17 marzo alle 15) che si giocheranno al PalaMeda.

Il commento di coach Jaglowski

“Ultime sessioni di allenamento prima della partenza e poi sarà tempo di incontrare una grandissima avversaria - ha commentato coach Josef Jaglowski - Come ho già ribadito, Sassari ha un roster forte, con giocatori di diverse nazionalità e con tanta esperienza. Per tornare a casa con una vittoria dovremo impegnarci al massimo delle nostre potenzialità. Siamo concentrati, ci stiamo preparando molto seriamente. Non vogliamo deludere le aspettative dei nostri tifosi che ci sostengono sempre”.

Il calendario delle semifinali

Sabato 2 marzo | Gara1

Ore 15.30: Santo Stefano Kos Group-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Ore 20.00: Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari-UnipolSai Briantea84 Cantù

Sabato 16 marzo | Gara2

Ore 16.00: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo-Santo Stefano Kos Group

Ore 18.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari

Domenica 17 marzo | Ev. Gara3