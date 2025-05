La brianzola Frustaci con l'Italia 3x3 eliminata ai quarti della FIBA Women’s Series

Si è fermato ai quarti di finale l'avventura della Nazionale Open Femminile di basket 3x3 nella tappa di Amsterdam della FIBA Women’s Series che si è giocata nel weekend.

L'eliminazione

Nel quartetto azzurro ha giocato anche la cestista di Vertemate Sofia Frustaci. L'Italia aveva debuttato perdendo sabato con la Polonia per poi riscattarsi battendo la Lettonia. Ieri però Frustaci e compagne sono state eliminate nei quarti di finale dai Paesi Bassi che si sono imposti per 21-11.

I tabellini azzurri

Quarti di finale: Paesi Bassi-Italia 21-11

Italia: D’Alie 6, Frustaci 3, Olajide 2, Sammartino.

I tabellini della prima fase

Italia-Polonia 13-16

Italia: D’Alie 9, Frustaci 2, Olajide 1, Sammartino 1.

Lettonia-Italia 11-13

Italia: D’Alie 3, Frustaci 2, Olajide 4, Sammartino 4.

Le squadre in campo ad Amsterdam, oltre all’Italia, sono Cechia, Gyor (Ungheria), Paesi Bassi, Paesi Bassi Under 25, Canada, Polonia, Bonn Talents (Germania), Irlanda, Lettonia, Cile e Portorico.

Ricordiamo che la Nazionale Open Femminile parteciperà, oltre a diverse tappe della Women’s Series, al Mondiale di Ulaanbaatar (Mongolia) a fine Giugno e alle Qualificazioni per la Coppa Europa (7-8 giugno). Under 21 e Under 23 invece prenderanno parte al tour itinerante della Nations’ League.