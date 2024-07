La brianzola Ilaria Bernardi è nelle 12 azzurre per gli Europei Under20

Nella lista delle magnifiche 12 azzurre che parteciperanno agli Europei femminili Under20 c'è anche la cestista brianzola Ilaria Bernardi.

La convocazione

La guardia di Figino Serenza classe 2005 è stata infatti convocata dallo staff tecnico coordinato da coach Giuseppe Piazza per la rassegna continentale che si giocherà dal 6 al 14 luglio a Vilnius e Klaipeda in Lituania. Ilaria e le azzurre nella prima fase sfideranno, nel girone C, nell’ordine la Turchia sabato 6 luglio, la Finlandia domenica 7 luglio e la Polonia martedì 9 luglio. Dal 10 luglio poi scatterà la seconda fase con gli ottavi di finale incrociati.

Ecco le 12 azzurre per gli Europei U20

ARIANNA ARADO 2004 186 A LUPE S. MARTINO

ILARIA BERNARDI 2005 176 G BASKET COSTA MASNAGA

BEATRICE NOEMI CALORO 2004 175 G BASKET COSTA MASNAGA

ADELE MARIA CANCELLI 2004 189 C LIBERTAS SPORTING SCHOOL UDINE

LAVINIA LUCANTONI 2005 176 G BASKET ROMA

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 173 G OROROSA BERGAMO

CRISTINA OSAZUWA 2005 189 C BASKET COSTA MASNAGA

CATERINA PIATTI 2006 193 C BASKET COSTA MASNAGA

RAMONA TOMASONI 2004 171 G BRIXIA BRESCIA

ELEONORA VILLA 2004 171 G BASKET COSTA MASNAGA

MATILDE VILLA 2004 171 P REYER VENEZIA MESTRE

CARLOTTA ZANARDI 2005 179 P BRIXIA BRESCIA

Allenatore: GIUSEPPE PIAZZA

Assistenti: MICHELE DALL’ORA, FRANCESCA DOTTO

Il calendario delle partite azzurre

Sabato 6 luglio: ore 14.30 Italia-Turchia

Domenica 7 luglio: ore 19.30 Italia-Finlandia

Martedì 9 luglio: ore 17 Italia-Polonia