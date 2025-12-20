La brianzola Ilaria Bernardi ha partecipato al raduno con l’Italia “Green team” a Roma

Si è chiuso a Roma il raduno il raduno della Nazionale Italiana “Green Team” di basket Femminile che si era aperto lunedì scorso presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa agli ordini del CT della Nazionale Femminile Andrea Capobianco.
Le convocate
Tra le 23 giovani azzurre convocate c’era anche la cestista di Figino Serenza la talentuosa guardia classe 2005, Ilaria Bernardi che sta disputando da protagonista il campionato di serie A2 con San Giovanni Valdarno tanto daessere attuale top scorer del torneo. Come le altre azzurre anche Ilaria ha alle spalle tante importanti esperienze con la maglia delle nazionali giovanili italiane, l’ultima coronata quest’estate con la conquista della seconda medaglia di bronzo consecutiva agli Europei Under20. Il raduno azzurro si è chiuso come detto oggi con un’amichevole interna.
Queste le 23 azzurre convocate a Roma
Nancy Alessandra N’Guessan 2003 Guardia Basket Costa
Arianna Arado 2004 Centro Bcc Derthona
Ilaria Bernardi 2005 Guardia Polisportiva Galli
Benedetta Bocchetti 2006 Guardia Nuova Pall. Treviso
Beatrice Caloro 2004 Ala Panthers Roseto
Silvia Colognesi 2002 Ala Broni 2022
Martina Crippa 2006 Ala Brixia Basket
Ashley Egwoh 2002 Centro Dinamo Lab
Agnese Gianangeli 2005 Centro Umbertide
Caterina Gilli 2002 Ala Lupe San Martino
Irene Guarise 2003 Playmaker Lupe San Martino
Francesca Leonardi 2002 Ala Bcc Derthona
Lavinia Lucantoni 2005 Playmaker Panthers Roseto
Sophia Lussignoli 2005 Playmaker Use Basket Rosa
Marta Merli 2005 Centro Basket Foxes
Silvia Nativi 2002 Ala Panthers Roseto
Marta Pellegrini 2002 Guardia Moncalieri
Ludovica Angela Sammartino 2005 Ala Dinamo Lab
Martina Spinelli 2002 Ala Dinamo Lab
Emanuela Trozzola 2006 Guardia Dinamo Lab
Anna Turel 2002 Ala Dinamo Lab
Laura Valli 2003 Ala Basket Foxes
Marianna Zanetti 2008 Centro Faenza Basket Project