La brianzola Ilaria Bernardi ha partecipato al raduno con l’Italia “Green team” a Roma

Si è chiuso a Roma il raduno il raduno della Nazionale Italiana “Green Team” di basket Femminile che si era aperto lunedì scorso presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa agli ordini del CT della Nazionale Femminile Andrea Capobianco.

Le convocate

Tra le 23 giovani azzurre convocate c’era anche la cestista di Figino Serenza la talentuosa guardia classe 2005, Ilaria Bernardi che sta disputando da protagonista il campionato di serie A2 con San Giovanni Valdarno tanto daessere attuale top scorer del torneo. Come le altre azzurre anche Ilaria ha alle spalle tante importanti esperienze con la maglia delle nazionali giovanili italiane, l’ultima coronata quest’estate con la conquista della seconda medaglia di bronzo consecutiva agli Europei Under20. Il raduno azzurro si è chiuso come detto oggi con un’amichevole interna.

Queste le 23 azzurre convocate a Roma

Nancy Alessandra N’Guessan 2003 Guardia Basket Costa

Arianna Arado 2004 Centro Bcc Derthona

Ilaria Bernardi 2005 Guardia Polisportiva Galli

Benedetta Bocchetti 2006 Guardia Nuova Pall. Treviso

Beatrice Caloro 2004 Ala Panthers Roseto

Silvia Colognesi 2002 Ala Broni 2022

Martina Crippa 2006 Ala Brixia Basket

Ashley Egwoh 2002 Centro Dinamo Lab

Agnese Gianangeli 2005 Centro Umbertide

Caterina Gilli 2002 Ala Lupe San Martino

Irene Guarise 2003 Playmaker Lupe San Martino

Francesca Leonardi 2002 Ala Bcc Derthona

Lavinia Lucantoni 2005 Playmaker Panthers Roseto

Sophia Lussignoli 2005 Playmaker Use Basket Rosa

Marta Merli 2005 Centro Basket Foxes

Silvia Nativi 2002 Ala Panthers Roseto

Marta Pellegrini 2002 Guardia Moncalieri

Ludovica Angela Sammartino 2005 Ala Dinamo Lab

Martina Spinelli 2002 Ala Dinamo Lab

Emanuela Trozzola 2006 Guardia Dinamo Lab

Anna Turel 2002 Ala Dinamo Lab

Laura Valli 2003 Ala Basket Foxes

Marianna Zanetti 2008 Centro Faenza Basket Project