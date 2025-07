La brianzola Ilaria Bernardi tra le 12 azzurre convocate per l'Europeo U20

Pallacanestro femminile

C'è anche la cestista nella nazionale protagonista del torneo continentale in Portogallo.

Al via da sabato 2 agosto gli Europei di basket Under 20, tra le protagoniste anche Bernardi.

Bernardi indosserà la maglia azzurra

Lo staff tecnico dell'Italia U20 diretto da coach Giuseppe Piazza ha ufficializzato la squadra azzurra che parteciperà al Campionato Europeo Under 20 Femminile che prenderà il via dal 2 agosto a Matosinhos in Portogallo. Tra le magnifiche 12 c'è anche la cestista di Figino classe 2005 Ilaria Bernardi che già lo scorso anno vinse la medaglia di bronzo nella rassegna continentale di categoria. Bernardi e compagne sono inserite nel girone D e debutteranno sabato 2 alle 21.30 contro la Polonia, poi domenica 3 sfideranno la Cechia alle ore 19 e lunedì 4 agosto chiuderanno il girone contro i Paesi Bassi (ore 14). Al termine della prima fase l’Italia incrocerà negli ottavi di Finale una delle squadre del gruppo C: Svezia, Turchia, Lettonia o Islanda. Ricordiamo che sulla strada verso gli Europei le azzurre hanno giocato evinto quattro amichevoli: due contro il Belgio per 75-53 (Bernardi 3) e 78-64 (Bernardi 10), due contro la Slovenia per 54-53 (Bernardi 4) e 70-63 (Bernardi 5).

Le 12 azzurre convocate per gli Europei

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia