La brianzola Nasraoui convocata con l'Italia U23 3X3

Pallacanestro donne

Nuova chiamata in azzurro per la cestista canturina classe 2002

Continua l'estate azzurra della cestista brianzola Meriem Nasraoui.

Meriem Nasraoui convocata

Il tempo di archiviare l'eliminazione subita al termine della prima fase al Mondiale Open 3×3 Femminile di Ulaanbaatar in Mongolia ed ecco che l'ala di Cantù classe 2002 appena promossa in serie A1 con Broni, è stata convocata dalla ct Angela Adamoli con l'Italia Under23 in preparazione delle gare della Youth Nations League che si giocheranno in Romania, a Bucarest, dall’11 al 13 luglio. Le azzurre si ritroveranno a Roma l'8 luglio e dopo tre sessioni di allenamento voleranno verso Bucarest. Tutte le gare saranno trasmesse live sul canale YouTube FIBA.

Convocate Italia femminile Under23, presente Nasraoui

Caterina Gilli 2002 San Martino di Lupari (dall'11 luglio)

Loredana Ngamene Takoungang 2004 Lib. Moncalieri

Meriem Nasraoui 2002 Broni

Silvia Nativi 2002 University of Northern Colorado (Usa)

Giorgia Palmieri 2005 Bk Sisters C. Emilia (dall'11 luglio)

Sara Ashley Seka 2003 Pol. Battipagliese

Allenatrice Angela Adamoli

Responsabile Settore Squadre Nazionali 3x3: Stefano Mancinelli

Programma azzurro

8 luglio Raduno a Roma e Allenamenti presso EBK Arena

9 luglio Allenamenti

10 luglio Trasferimento a Bucarest (Romania)

11/13 luglio Tornei Youth Nations League

Conference 2: Italia, Francia, Ungheria, Romania, Gran Bretagna, Portogallo

Gare in live streaming sul canale YouTube FIBA.

14 luglio

Rientro in Italia e fine raduno