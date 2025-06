La brianzola Tibè in Spagna per giocare al Bàsquet Santfeliuenc 

Dopo l'assese Laura Spreafico un'altra cestita lariana ha deciso di volare a giocare in Spagna. Si tratta della brianzola Angelica Tibè.

Tibè vola in Spagna

Tibè, lunga classe 1996 di Arosio, dopo le ultime belle annate vissute con la maglia del Sanga Milano in Serie A2M ha firmato con il Bàsquet Santfeliuenc squadra della seconda lega spagnola. Queste le sue prime parole dopo l'annuncio: "Sono davvero felice e non vedo l'ora di iniziare questa mia nuova avventura cestistica". Da segnalare che nel week-end scorso ha vestito la maglia della Famila Schio nella terza edizione del 3X3 Serie A1 Femminile Techfind, il torneo nazionale riservato ai quartetti delle società della massima serie italiana dove la giocatrice arosiana si è classificata al secondo posto. Angelica e Schio dopo aver battuto nei quarti di finale l'Autosped BCC Derthona per 21-4 (Tibè 3) e in semifinale l'Alama San Martino di Lupari per 21-11 (Tibè 3), in finalissima si sono dovute arrendere alle padroni di casa della ARAN Cucine Panthers Roseto che si sono imposte di misura per 17-19 (Tibè 1).