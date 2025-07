La brianzola Tibè si conferma sul trono d'Europa con il Cus Bologna

Pallacanestro donne

La cestista di Arosio ha conquistato ancora l'oro continentale nel torneo accademico.

Mai come in questa occasione si deve dire che la cestista di Arosio Angelica Tibè si è laureata campionessa d'Europa.

Tibè sul tetto d'Europa

La lunga brianzola, classe 1996, per il secondo anno consecutivo ha vinto la medaglia d’oro con il Cus Bologna ai Campionati Europei Universitari che si sono svolti proprio nel capoluogo emiliano. Per la verità si tratta di una bella conferma visto che Tibè sempre con il Cus avevano vinto il titolo europeo già l'anno scorso in Ungheria. Come detto il bis vincete è arrivato nel weekend scorso a coronamento di una settimana di partite che ha visto in campo ben 12 squadre universitarie provenienti dal panorama accademico del nostro continente. In finalissima il Cus Bologna ha battuto l’Università di Valencia, l'unica squadra che era riuscita a stopparlo nel corso del torneo, e si è preso la rivincita imponendosi nettamente per 90-66 (24-21; 43-29; 69-46) grazie anche ai 12 punti segnati da Tibè determinante soprattutto nell'allungo di fine secondo quarto. Come detto con questo nuovo successo Angelica Tibè e il Cus Bologna si sono confermati per il secondo anno consecutivo sul trono o meglio... sulla cattedra d'oro d'Europa.

Il tabellino della Finale Cus Bologna- Università di Valencia 90-66

Parziali: 24-21; 43-29; 69-46

Cus Bologna: Tartarini 2, Malintoppi 2, Zarfaoui 6, Bernabè 8, Orsili 15, Gasparella, Rosignoli 17, Tibè 12, Baldi 10, Melloni 10, Soglia 8. All. Losi.