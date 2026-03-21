La Buelli e Rasero Cantù U17 corsara anche a Padova per 72-91

Due giorni dopo il colpo messo a segno contro il San Lazzaro gli Under17 della Buelli e Rasero Cantù hanno centrato un’altra vittoria corsara nel girone Interregionale andando a sbancare il campo del Basket Padova dove si sono imposti per 72-91.

La gara

Partenza a razzo dei ragazzi diretti da coach Antonio Visciglia che prendono subito in mano la gara per non voltarsi mai indietro. Cantù centra così il terzo successo di fila che la mantiene in vetta al girone interregionale e resta anche imbattuta. Prossimo turno: martedì 24 alle 20.30 Cantù-Assigeco Piacenza.

Il tabellino di Basket Padova-Generali Buelli e Rasero Cantù 72-91

Parziali: 24-29, 43-55, 55-81

Basket Padova: Chiavalin, Girotto 8, Mariotti, Pagliani 21, Cadoni 2, Ruzza 3, Prai 2, Pertile 17, Didonna 1, Manalo Flores, Aimuamwosa 10, Xhindoli 8.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 6, Villa 8, Fossati 3, Zotti Pavlovic 13, Pizzamiglio 2, Ventura 22, Pozzi 11, Fortis 6, Alexa 6, Bagordo 2, Ring 12. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.