La Buelli e Rasero Cantù Under17 sa solo vincere

Gli Under17 del Progetto Giovani Cantù pur avendo già in tasca il biglietto per le finali nazionali di categoria, non conoscono ostacoli e continuano a vincere nel girone Interregionale.

La vittoria

La Buelli e Rasero Cantù infatti ha inanellato un altro prezioso successo esterno sul campo dell’Assigeco Piacenza per 72-76. Dopo essere partita forte Cantù però ha dovuto subire la reazione e il sorpasso dei locali avanti all’intervallo. Al rientro in campo però i ragazzi diretti da coach Antonio Visciglia hanno cambiato marcia e hanno rimesso la gara su loro binari andando a conquistare un altro referto rosa.

Il tabellino di Assigeco Piacenza-Buelli e Rasero Cantù 72-76

Parziali: 11-24, 38-36, 51-58

Assigeco Basket Academy Piacenza: Dal Cero 21, Miselli, Spagnolo 8, Biagini, Muccini, Manzo 22, Petitti, Locatelli 9, Grana, Monticelli, Ferraresi 12, Ferrari.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli 2, Sironi 7, Villa 20, Fossati, Pizzamiglio 7, Pulcinelli 3, Pozzi 2, Cozza 4, Fortis 6, Alexa 8, Martinalli, Ring 17. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.