Pallacanestro giovanile

La Buelli e Rasero Cantù Under17 sa solo vincere

Nuova vittoria per la squadra biancoblù capolista nel girone interregionale

La Buelli e Rasero Cantù Under17 sa solo vincere

Cantù · 25/04/2026 alle 09:52

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Gli Under17 del Progetto Giovani Cantù pur avendo già in tasca il biglietto per le finali nazionali di categoria, non conoscono ostacoli e continuano a vincere nel girone Interregionale.

La vittoria

La Buelli e Rasero Cantù infatti ha inanellato un altro prezioso successo esterno sul campo dell’Assigeco Piacenza per 72-76. Dopo essere partita forte Cantù però ha dovuto subire la reazione e il sorpasso dei locali avanti all’intervallo. Al rientro in campo però i ragazzi diretti da coach Antonio Visciglia hanno cambiato marcia e hanno rimesso la gara su loro binari andando a conquistare un altro referto rosa.

Il tabellino di Assigeco Piacenza-Buelli e Rasero Cantù 72-76

Parziali: 11-24, 38-36, 51-58
Assigeco Basket Academy Piacenza: Dal Cero 21, Miselli, Spagnolo 8, Biagini, Muccini, Manzo 22, Petitti, Locatelli 9, Grana, Monticelli, Ferraresi 12, Ferrari.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli 2, Sironi 7, Villa 20, Fossati, Pizzamiglio 7, Pulcinelli 3, Pozzi 2, Cozza 4, Fortis 6, Alexa 8, Martinalli, Ring 17. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Antonio Visciglia torna a Cantù
Antonio Visciglia coach del PGC Cantù Under17
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