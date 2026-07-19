La Campi Reali avrà tre allenatori

Per la prima volta nella sua storia nella Serie A Credem Banca, la Campi Reali Cantù per la stagione 2026/27 avrà un terzo allenatore.

La scelta

Marco Comi (classe 1957) è un coach di esperienza, e che ha passato gli ultimi 12 campionati a fianco di coach Tommaso Invernici, formando una coppia collaudata ed affiatata.

Queste sono le parole del Presidente Ambrogio Molteni:

“Con l’arrivo in Libertas il prossimo anno di Marco Comi avremo penso per la prima volta 3 allenatori in panchina. Infatti, oltre a Tommaso Invernici e Massimo Redaelli, avremo Marco Comi, che era assistente di Invernici a Scanzorosciate. Si tratta di uno staff di primo livello, che conferma la nostra intenzione di disputare nella prossima stagione un campionato che ci possa ripagare anche se in parte quello dello scorso anno. Sicuramente Marco è un tecnico di esperienza, che saprà portare nuovi stimoli alla squadra, e che con il suo curriculum potrà arricchire il nostro bagaglio tecnico”.

Queste, invece, le parole del neo Coach canturino:

“La mia strada e quella di Tommaso (Coach Invernici, ndr) si sono incrociate 12 anni fa e non si sono più separate. E in coppia con lui nel corso delle stagioni ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Ma ora si avvicina il momento di cominciare la nostra avventura con la Campi Reali. Sono molto contento della mia scelta perché avevo voglia di respirare aria di ‘montagna pallavolistica’ dopo aver allenato i Diavoli Rosa per due anni in Serie B1, quando questa categoria era ancora la terza serie nazionale. Ma è passato tanto tempo, e sono curioso di scoprire cosa è cambiato da allora. A livello di staff, vedo che io, Tommaso e Max abbiamo caratteristiche diverse, che si possono ‘combinare’ bene insieme, e sono sicuro che potremo divertirci molto. E spero che lo facciano anche i ragazzi in campo, e che ne escano avendo dato tutto. Questo è l’obiettivo per me: lottare su ogni pallone fino alla fine”.

La scheda

NATO A: Monza

IL: 11/11/1957

RUOLO: terzo allenatore

CARRIERA:

2007-2010: Concorezzo (C)

2010-2012: Diavoli Rosa Brugherio (B1)

2012-2017: Merate Volley (D/C/B)

2017-2019: Olimpia Pallavolo Bergamo (Giov./C)

2019-2025: Imecon Crema (C/B)

2025-2026: YVC Scanzo Ranica (Giov./D)

2026-…: Campi Reali Cantù (A3)