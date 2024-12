La Campi Reali batte 3-0 Siena per la prima volta nella sua storia

La Campi Reali Cantù torna subito alla vittoria, e lo fa battendo con il massimo scarto la Emma Villas Siena tra le mura amiche del PalaFrancescucci.

Che colpo la Campi Reali

È la prima volta in Serie A che i canturini si impongono per 3-0 sui senesi, e lo fanno piazzando ben 9 ace e resistendo ai tentativi di rimonta degli avversari, con due set su tre chiusi ai vantaggi. Coach Alessandro Mattiroli schiera Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Gianluca Graziosi risponde con Thomas Nevot in cabina di regia, Gabriele Nelli opposto, Claudio Cattaneo e Luigi Randazzo in banda, Andrea Rossi e Stefano Trillini al centro, e alterna Federico Bonami e Martin Coser come libero.

Primo e secondo set

A inizio primo set la Campi Reali si affida a Candeli, che ripaga con attacchi e muri che convincono Coach Graziosi a fermare il gioco (8-4). Novello e Tiozzo portano Cantù a +5 (10-5), ma Trillini e Randazzo riducono lo svantaggio (10-7). Due errori dei canturini, un muro di Trillini su Tiozzo, e Coach Mattiroli ferma tutto (14-13). I lombardi approfittano di qualche sbaglio di troppo degli avversari e riprovano a scappare (18-14). Il videocheck conferma che Randazzo ha attaccato fuori, e Coach Graziosi chiama il suo secondo time-out (22-17). Al rientro in campo i padroni di casa non perdono il ritmo, e chiudono con Tiozzo alla prima occasione (25-18).

L'inizio di secondo set è in perfetto equilibrio fino al muro di Rossi su Novello che porta la Emma Villas a +2 (8-10). Galliani però riporta la parità a quota 10. Lo stesso schiacciatore, però, si infortuna poco dopo (10-12), ed è costretto a lasciare il campo a Bacco, che piazza subito l'ace della nuova parità a quota 12. Rossi ferma di nuovo Novello, ed è nuovamente +2 esterno (12-14). Un ace di Trillini convince Coach Mattiroli a fermare il gioco (16-19). Bacco mette a terra una palla vagante, e tocca a Coach Graziosi fermare tutto (18-20). Al rientro in campo Novello piazza due ace consecutivi per la parità a quota 20, e il Coach senese chiama anche il suo secondo time-out. Cattaneo attacca out, e il vantaggio torna nella metà campo canturina (23-22). Da qui si lotta punto su punto fino all'ace di Novello che consegna il parziale ai suoi (28-26).

Terzo set con ace di Novello, la Campi Reali martella

A inizio terzo set la Campi Reali martella dai nove metri, e un attacco in rete di Randazzo convince Coach Graziosi a fermare il gioco (7-3). Il turno in battuta di Nelli permette alla Emma Villas di tornare sotto (9-7). Un ace di Candeli riporta Cantù a +4 (13-9), Novello piazza un ace ed è +5 inerno (15-10), ma Randazzo e un errore in attacco di Bragatto riportano sotto Siena, con Coach Mattiroli che vuole parlarci su (16-14). Un ace di Nelli ed è -1 (17-16), ma i canturini resistono ai tentativi di sorpasso avversari. Una difesa lunga di Tiozzo cade nel campo senese, e Coach Graziosi ferma tutto (21-18). Ceban mura Bacco ed è di nuovo -1 (21-20), Nelli pareggia a 22, Randazzo risponde a Tiozzo, e si va di nuovo ai vantaggi. Nelli batte in rete, Tiozzo lo mura, e consegna la vittoria ai suoi (26-24).

Photo credit: Patrizia Tettamanti

Le parole di coach Mattiroli

Queste le parole di Coach Alessandro Mattiroli a fine partita: “Come dico nei momenti no, lo dico anche nei momenti positivi: ogni partita è una storia a sé, soprattutto in questo campionato. Purtroppo o per fortuna, come in questo caso. Ogni match ha caratteristiche diverse, e questa volta la differenza rispetto a quello di Reggio Emilia sono stati i momenti cruciali dei set, dove abbiamo tirato fuori dei palloni straordinari, e questo fa la differenza. Il livello base comunque i ragazzi lo garantiscono sempre. Poi ci sono delle volte in cui nei momenti importanti lasciamo il set, e delle volte, come stasera, in cui siamo stati veramente bravi, oggi in particolar modo sono stati molto bravi Tiozzo e Novello, che hanno fatto palloni incredibili”.