La Campi Reali Cantù 2025/2026 si è presentata: stagione in arrivo

Nella sede dell’Azienda La Ronca – al Crotto Alpe 44 di Caslino d’Erba – la prima uscita ufficiale della Campi Reali Cantù versione 2025/2026 al completo.

Uscita ufficiale per la Campi Reali

Nei giorni scorsi Gioele Taiwo e Nikolay Ivanov, reduci dai Mondiali Under 21 di Jiangmen, in Cina, si sono aggregati al gruppo già al lavoro agli ordini di coach Alessio Zingoni. La serata di ieri, domenica 7 settembre, ha visto il saluto iniziale di Federica Corti, titolare dell’Azienda Agricola, seguito da quello del presidente Ambrogio Molteni alla presenza di giornalisti ed autorità: tra i presenti, i consiglieri regionali Sergio Gaddi e Marisa Cesana. A seguire, si è svolta una degustazione di prodotti tipici dell’Azienda, tra i quali il rinomato caprino di Caslino d’Erba.

“Lo sport richiede dedizione”

A prendere parola il presidente Ambrogio Molteni: “Oggi (ieri, ndr) faremo la prima presentazione della squadra per la prossima stagione, e saremo ospiti di un’eccellenza della nostra zona come l’Azienda La Ronca al Crotto Alpe 44 qui a Caslino d’Erba. Per questo volevo ringraziare Federica Corti, la padrona di casa, e tutto il suo staff per questa opportunità che ci viene data. Lo sport, come l’agricoltura di qualità, richiede dedizione, costanza e tanta tanta passione, e noi come squadra di pallavolo e società crediamo, come l’Azienda La Ronca, nel fare le cose bene giorno dopo giono. Siamo da 14 anni in Serie A2 Credem Banca, un viaggio incredibile, dopo altri 29 anni di sport da quando è stata fondata la Libertas Brianza. Eravamo tutti più giovani, ma penso che quello che ci accomuna sempre e sempre di più è la passione e la voglia di non mollare mai, anche di fronte a difficoltà tavolta insormontabili. Questo vorrei che sia lo spirito che deve prevalere anche nei nostri ragazzi, molti dei quali per la prima volta partecipano ad un campionato di Serie A2.

Come sempre, il campo sarà il guidice del nostro valore, ma spero che questa voglia di superare ogni limite sia presente in tutti noi.

Come diceva una persona che nel lavoro mi ha dato molto “The sky is the limit”, e nel nostro piccolo, talvolta anche contro tutti, su questo dovremo misurarci”.