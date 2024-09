La Campi Reali Cantù batte 2-1 Belluno Volley

Anche l'ultimo allenamento congiunto casalingo della Campi Reali Cantù si conclude con una vittoria, questa volta per 2-1, contro Belluno Volley, squadra che parteciperà al campionato di Serie A3 Credem Banca.

Campi Reali in vittoria

Coach Alessandro Mattiroli parte con Francesco Cottarelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Marco Bragatto e Nicola Candeli centrali, e Luca Butti libero. Nel terzo set spazio a tutti i giocatori a sua disposizione.

Nel secondo set la Campi Reali allunga lentamente (7-5, 12-8, 15-10, 19-13) e conserva il vantaggio fino alla fine (25-18). Nel secondo parziale Cantù vola subito via (8-2, 15-3) e resta avanti fino a chiudere (25-14). Situazione ribaltata nel terzo set, con Belluno a scappare subito (3-7), con i canturini che tentano la rimonta (10-11), che impattano a 15, 20 e 23, ma cedono nel finale (23-25).

Campi Reali ancora molto bene in battuta (ben 7 ace a fronte di 14 errori) e a muro, con 8 a segno (3 per Candeli). Ancora qualcosina da sistemare in ricezione (41% positiva, 17% perfetta), mentre la fase di attacco si mantiene costante (49%, con punte del 67% per Galliani e Bacco).

Le parole del coach

“Abbiamo ancora fatto forse qualche errore di troppo - dice Coach Alessandro Mattiroli - Un po' come settimana scorsa, le cose su cui poniamo più attenzione durante la settimana non vanno male, e questa è una cosa positiva. Ci sono ancora molti errori da sistemare, ma penso che sia normale in questo periodo, però sono abbastanza soddisfatto per oggi”.

