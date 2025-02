La Campi Reali Cantù conquista tre punti pesanti per la salvezza

Una Campi Reali Cantù concentrata e concreta porta a casa tre punti preziosi in chiave salvezza dall'ostico campo dell'Abba Pineto. I canturini hanno battuto e murato meglio degli avversari, e sono stati compatti nei momenti in cui gli abruzzesi sono riusciti ad agganciarli nel punteggio. Nel primo e nel terzo set il break decisivo è arrivato a metà parziale, complici dei turni al servizio efficaci.

La sfida

Coach Alessandro Mattiroli schiera Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Bacco e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Simone Di Tommaso risponde con Mattia Catone in cabina di regia, Samuli Kaislasalo opposto, Paolo Di Silvestre e Vitor Baesso in banda, Matteo Zamagni e Luca Presta al centro, e Flavio Morazzini libero.

A inizio primo set entrambe le squadre sono molto fallose. Ad approfittarne è la Campi Reali, che si lancia sul +3 con un muro di Novello su Baesso (4-7). Di Silvestre ripaga con la stessa moneta e l'Abba torna sotto (8-9). Kaislasalo sbaglia, Martinelli mura Di Silvestre, e Coach Di Tommaso vuole parlarci su (9-13). Al rientro in campo Cantù continua a tenere il piede sull'acceleratore e allunga (11-18). Candeli mura Presta, e Coach Di Tommaso chiama il suo secondo time-out (12-20). E' lo strappo decisivo: Martinelli imperversa a rete, e Candeli chiude (15-25).

L'inizio di secondo set è in perfetto equilibrio tra le squadre, e con continui ribaltamenti di fronte (3-2, 6-7, 9-8, 9-10, 13-12, 13-14). Bacco mette a terra un pallonetto, Di Silvestre manda fuori la pipe, e Coach Di Tommaso ferma tutto (14-17). Al rientro in campo Baesso e Di Silvestre rimettono il punteggio in parità a quota 18, e Coach Mattiroli vuole parlarci su. Al rientro in campo Tiozzo mura Kaislasalo e riconquista il doppio vantaggio per i suoi (18-20). Di Silvestre attacca out, e Coach Di Tommaso chiama il suo secondo time-out (19-22). E' lo strappo decisivo: la Campi Reali tiene in cambiopalla, e chiude con Bragatto (21-25).

A inizio terzo set il turno al servizio di Tiozzo, condito da un ace, lancia i suoi (3-7). L'Abba però non sta a guardare e con il turno al servizio di Presta pareggia a quota 7. Prima lo stesso schiacciatore veneto riporta la Campi Reali a +2 (11-13), poi Martinelli mura Di Silvestre, e Coach Di Tommaso ferma il gioco (15-18). Al rientro in campo Novello continua a martellare in battuta, e lascia la zona al termine del parziale di 0-7 di fatto chiude tutto (da 15-16 a 15-23). E' l'ace di Bacco a mettere la parola fine alla partita (16-25).

Foto 1 di 7 Photo credit: Andrea Iommarini - Abba Pineto Foto 2 di 7 Photo credit: Andrea Iommarini - Abba Pineto Foto 3 di 7 Photo credit: Andrea Iommarini - Abba Pineto Foto 4 di 7 Photo credit: Andrea Iommarini - Abba Pineto Foto 5 di 7 Photo credit: Andrea Iommarini - Abba Pineto Foto 6 di 7 Photo credit: Andrea Iommarini - Abba Pineto Foto 7 di 7 Photo credit: Andrea Iommarini - Abba Pineto

Il commento

Queste le parole di Coach Alessandro Mattiroli a fine partita:

“Questa sera (ieri sera, ndr) abbiamo giocato una buona partita, soprattutto siamo stati bravi nel fondamentale del servizio: abbiamo colpito gli obiettivi che dovevamo colpire. In più abbiamo ricevuto con ottime percentuali, e di conseguenza la partita va su binari diversi. Bene così, continuiamo a lavorare in vista dei prossimi match”.

Il tabellino

ABBA PINETO 0

CAMPI REALI CANTU' 3

(15-25, 21-25, 16-25)



ABBA PINETO: Catone, Kaislasalo 5, Di Silvestre 10, Baesso 8, Presta 6, Zamagni 5, Morazzini (L1), Bulfon 4, Rampazzo, Favaro. N.E.: Calonico, Iurisci, Molinari, Pesare (L2). All: Di Tommaso, 2° All: Palermo (battute vincenti 0, battute sbagliate 11, muri 5).

CAMPI REALI CANTU': Martinelli 4, Novello 14, Bacco 9, Tiozzo 11, Candeli 7, Bragatto 6, Butti (L1),. NE: Cottarelli, Quagliozzi, Galliani, Cormio, Marzorati, Caletti (L2). All: Mattiroli, 2° All: Zingoni (battute vincenti 5, battute sbagliate 9, muri 11).

Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano (Torino) e Serena Salvati (Roma)

Addetto al videocheck: Anna Finucci