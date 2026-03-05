La Campi Reali Cantù corsara a Catania

Una Campi Reali Cantù estremamente combattiva si impone per 3-2 al PalaCatania, lasciando ai padroni di casa solo un punto. Sugli scudi il trio di palla alta canturino composto da Penna, Meschiari e Pertoldi, autori rispettivamente di 18, 17 e 15 punti. Bene anche Candeli, con 11 palloni a terra dei quali 3 muri.

La gara

Coach Alessio Zingoni schiera Federico Bonacchi al palleggio, Gaetano Penna opposto, Matteo Meschiari e Gabriele Pertoldi schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Paolo Montagnani risponde con Francesco Cottarelli in cabina di regia,Arinze Kelvin Nwachukwu opposto, Luka Basic e Jan Feri in banda, Nicolò Volpe e Cosimo Balestra al centro, e Peppino Carbone e Leonardo Caletti si alternano come libero

A inizio primo set la Sviluppo Sud prova a scappare (6-3), ma Pertoldi riporta sotto i suoi (6-5), e Penna mette il punteggio in parità a quota 8. L’opposto canturino picchia forte, e sono suoi gli attacchi del +2 esterno (11-13). Arinze suona la carica, la pipe di Basic marca il controsorpasso, e Coach Zingoni ferma il gioco (15-14). L’opposto catanese piazza un ace, ed è doppio vantaggio interno (18-16). Maletto ripaga con la stessa moneta, Meschiari mura Arinze, e Coach Montagnani vuole parlarci su (18-19). La Campi Reali non perde il ritmo, e va a +3 (18-21). Il muro di Catania invade, e Coach Montagnani chiama il suo secondo time-out (19-23). Sembra essere lo strappo decisivo, ma i siciliani rientrano con il turno al servizi di Cottarelli, e Coach Zingoni ferma tutto (23-24). Al rientro in campo Candeli mette la parola fine al parziale (23-25).

A inizio secondo set la Sviluppo Sud scappa subito via (3-1, 7-4). La Campi Reali non molla, ma Catania alza il muro e allunga (14-8). Cantù lotta palla su palla, Arinze e Quagliozzi ribattono colpo su colpo, ma i canturini non riescono a rientrare. Ci prova anche Pertoldi con un ace (19-15), ma Feri e Volpe rispondono con la stessa moneta e marcano l’allungo decisivo (21-15, 23-16). Chiude uno scatenato Arinze (25-18).

A inizio terzo set Meschiari ferma due volte a muro Arinze, Penna piazza un ace, e la Campi Reali prende il doppio vantaggio (5-7). L’opposto catanese attacca fuori, e Coach Montagnani ferma il gioco (7-10). Pertoldi piazza un ace (10-14), ma tre errori consecutivi dei canturini riportano sotto Catania, e Coach Zingoni vuole parlarci su (13-14). Al rientro in campo Cantù riprende a macinare gioco, e Coach Montagnani chiama il suo secondo time-out (14-17). I canturini alzano il muro e allungano (16-21). E’ lo strappo decisivo: Penna ricaccia indietro i tentativi di rimonta degli avversari, e Meschiari mette la parola fine al parziale (19-25).

A inizio quarto set la Sviluppo Sud riesce a prendere due punti di vantaggio (4-2), che diventano tre con un ace di Gitto, e Coach Zingoni ferma il gioco (8-5). Al rientro in campo Catania allunga, aiutata da qualche errore di troppo degli avversari (14-8). Anche i siciliani diventano fallosi, e la Campi Reali ne approfitta per tornare sotto (16-13, 18-17). I catanesi non mollano e rilanciano l’azione con Basic e Arinze (24-19). E’ Gitto a mandare la sfida al tie-break (25-20).

L’inizio di quinto set è in equilibrio, poi Maletto mura Arinze e conquista il primo doppio vantaggio esterno (5-7). Poi va in battuta Bonacchi, Penna e Pertoldi si scatenano, e la Campi Reali allunga (6-12). Volpe mura Penna, l’opposto canturino è falloso in attacco, e la Sviluppo Sud accorcia le distanze (9-12). Cantù difende il vantaggio acquisito, e Candeli mette la parola fine a parziale e incontro (10-15).

Queste le parole di Coach Alessio Zingoni a fine partita:

"Dopo questa vittoria sofferta, mi sento di dire semplicemente: non è finita finché non è finita".

Il tabellino

SVILUPPO SUD CATANIA 2

CAMPI REALI CANTU’ 3

(23-25, 25-18, 19-25, 25-20, 10-15)



SVILUPPO SUD CATANIA: Cottarelli 1, Nwachukwu 26, Basic 16, Feri 12, Volpe 9, Balestra 3, Carbone (L1), Gitto 3, Parolari 2, Gasparini 1, Caletti (L2). N.E.: Torosantucci, Pinelli, Marshall. All: Montagnani, 2° All: Franchi (battute vincenti 4, battute sbagliate 21, muri 10).

CAMPI REALI CANTU’: Bonacchi 2, Penna 18, Meschiari 17, Pertoldi 15, Candeli 11, Maletto 8, Butti (L1), Martinelli, Quagliozzi 5, Ivanov 1, Tadic, Taiwo. NE: Bianchi (L2). All: Zingoni, 2° All: Roncoroni (battute vincenti 5, battute sbagliate 14, muri 11).

Arbitri: Marco Pazzaglini (Roma) e Fabio Sumeraro (Roma)

Addetto al videocheck: Gabriele Galletti