La Campi Reali Cantù perde a Pineto

Alla Campi Reali Cantù non bastano i 18 punti con il 53% in attacco di Gaetano Penna per strappare punti alla capolista per una notte Abba Pineto. Nel match del PalaVolley S. Maria della città abruzzese sono stati i padroni di casa ad imporsi in tre set, forti dell’ottima prestazione in battuta (7 ace totali, 4 del solo Krauchuck).

La gara

Coach Alessio Zingoni schiera Federico Bonacchi al palleggio, Gaetano Penna opposto, Gabriele Pertoldi e Luka Tadic schiacciatori, Nicola Candeli e Gioele Taiwo centrali, e Luca Butti libero. Coach Simone Di Tommaso risponde con Mattia Catone in cabina di regia, Matheus Krauchuk Esquivel opposto, Karli Allik e Paolo Luigi Di Silvestre in banda, Stefano Trillini e Matteo Zamagni al centro, e Flavio Morazzini libero.

L’inizio di primo set è in perfetto equilibrio fino all’infrazione in attacco di Penna che convince Coach Zingoni a fermare il gioco (14-12). La Campi Reali, però, reagisce e impatta a quota 15, con Coach Di Tommaso che vuole parlarci su. La Abba riprende il ritmo e allunga di nuovo con un muro su Tadic, convincendo Coach Zingoni a chiamare il suo secondo time-out (18-15). Pineto non indietreggia di un centimetro, e allunga ancora (20-15). E’ lo strappo decisivo: i padroni di casa difendono il vantaggio e chiudono il parziale con Zamagni (25-18).

A inizio secondo set Penna lancia i suoi sul +2 (3-5), ma Krauchuck impatta a quota 7. LaCampi Reali riesce a tenere il pallino del gioco fino all’attacco di Allik che ribalta la situazione (12-11), e il doppio vantaggio di Trillini convince Coach Zingoni a fermare il gioco (14-12). Al rientro in campo la Abba allunga ancora, e il Coach canturino chiama il suo secondo time-out in breve tempo (17-13). Allik picchia forte dai nove metri, piazza due ace, oltre all’allungo decisivo (22-14). Chiude il parziale un muro di Zamagni su Quagliozzi (25-17).

A inizio terzo set la Abba parte subito a razzo (4-0), e Coach Zingoni vuole parlarci su (6-1). Krauchuck picchia forte dai nove metri, piazza due ace consecutivi, e il Coach canturino ferma tutto (9-2). La Campi Reali prova a rientrare (12-6, 16-12, time-out Coach Di Tommaso), ma non riesce a colmare il distacco. Chiude parziale e partita Zamagni (25-17).

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Queste le parole di Coach Alessio Zingoni a fine partita:

“Per due set, nella prima parte, abbiamo fatto bene. Poi c’era troppo divario sulla loro qualità al servizio, e hanno scavato break importanti sfruttando al meglio questo fondamentale. A discapito del punteggio, che può non sembrare, abbiamo fatto una partita ordinata e dignitosa. Contro questa squadra per noi c'era poco da fare: in attacco siamo stati un po’ troppo fallosi quando iniziavano a “spaccare il punteggio” con la battuta”.

Il tabellino

ABBA PINETO 3

CAMPI REALI CANTU’ 0

(25-18, 25-17, 25-17)

ABBA PINETO: Catone, Krauchuck Esquivel 11, Allik 12, Di Silvestre 11, Trillini 9, Zamagni 9, Morazzini (L1), Larizza, Castagneri, Schianchi. N.E.: Suraci, Rascato, Calonico, Pisciella, Brocco (L2). All: Di Tommaso, 2° All: Angeloni (battute vincenti 7, battute sbagliate 8, muri 8).

CAMPI REALI CANTU’: Bonacchi, Penna 18, Pertoldi 4, Tadic 5, Candeli 4, Taiwo 3, Butti (L1), Martinelli, Quagliozzi 1, Ivanov 2, Meschiari 2. N.E.: Maletto, Bianchi (L2). All: Zingoni, 2° All: Roncoroni (battute vincenti 0, battute sbagliate 13, muri 5).

Arbitri: Marco Colucci (Matera) e Claudia Angelucci (L'Aquila)

Addetto al videocheck: Marco Perotti