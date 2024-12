La Campi Reali Cantù vince in trasferta

La Campi Reali Cantù batte la Delta Group Porto Viro al tie-break, e conquista così la sua prima vittoria esterna della stagione 2024/2025. I ragazzi di Coach Alessandro Mattiroli non hanno giocato una partita perfetta, ma sono riusciti a restare concentrati nei momenti di difficoltà e ad imporsi sugli avversari dopo più di due ore e mezza di partita.

La gara

Coach Alessandro Mattiroli schiera Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Daniele Morato risponde con Filippo Santambrogio in regia, Pedro Enrique Ferreira Silva opposto, Charalampos Andreopoulos e Lorenzo Magliano in banda, Matteo Sperandio e Mattia Eccher al centro, e Devide Morgese libero.

A inizio primo set la Campi Reali non permette alla Delta Group di scappare sotto i colpi di Eccher (due ace sui primi tre punti), ma con il turno al servizio di Sperandio Porto Viro piazza il break di 4-0 che segnerà il parziale, con Coach Mattiroli a fermare il gioco (10-5). Sia Magliano che Andreopoulos mettono a terra la pipe, e i veneti allungano (17-10). Butti e Bragatto non si capiscono in difesa, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (21-14). Cantù tenta una rimonta disperata, il turno in battuta di Bragatto frutta un contro-break di 0-4, ma una pipe di Magliano chiude tutto (25-21).

A inizio secondo set un tocco di seconda intenzione di Martinelli manda la Campi Reali a +2 (2-4). Galliani mette a terra una palla vagante per il +3 (6-9), ma due suoi errori in attacco permettono alla Delta Group di impattare a quota 9. Novello mura Andreopoulos per il nuovo +3 (9-12), ma Porto Viro torna subito sotto con Magliano (12-13). Tiozzo e Novello rilanciano l'azione di Cantù (13-16), ma il nuovo pareggio a quota 16 convince Coach Mattiroli a fermare il gioco. Novello attacca fuori per il vantaggio interno (17-16), e si prosegue lottando palla su palla. Tiozzo riporta il pallino del gioco nella propria metà campo, e Coach Morato ferma tutto (21-22). Eccher mura Tiozzo, e Coach Mattiroli chiama il suo secondo time-out (23-22). Tiozzo risponde alla pipe di Andreopoulos, e si va ai vantaggi. Magliano manda out la pipe (27-28), ma è lo stesso schiacciatore a ribaltare tutto (31-30). Due errori dei veneti mandano avanti di nuovo i lombardi, e un muro di Novello chiude il parziale (31-33).

L'inizio di terzo set è in equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere più di due punti sull'altra (1-3, 12-10). Novello mette a terra la palla del 13 pari, ma la pipe di Andreopoulos riporta la Delta Group a +2, e Coach Mattiroli ferma il gioco (15-13). Il turno dai nove metri di Eccher è incisivo, con un break di 3-0 che convince Coach Mattiroli a chiamare il suo secondo time-out (19-15). La Campi Reali lotta su ogni pallone, prova a rientrare (22-20, con Coach Morato a fermare tutto), ma non riesce a ricucire lo strappo. Chiude una pipe di Andreopoulos (25-21).

A inizio quarto set la Delta Group prende subito due punti di vantaggio (2-0, 5-3), ma uno scatenato Tiozzo ribalta tutto e convince Coach Morato a fermare il gioco (5-8). Al rientro in campo Sperandio imperversa a muro, e pareggia a quota 8. Magliano riporta il vantaggio nella propria parte del campo (10-9), ma Tiozzo martella dai nove metri piazzando anche due ace, e riporta i suoi a +3 (10-13). Si prosegue lottando palla su palla, e la Campi Reali difende il vantaggio acquisito con le unghie e con i denti. Candeli attacca in rete, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (19-20). Si torna a giocare, e Pedro Enrique mura Galliani per la parità a quota 20. Il punto a punto finale è chiuso da un ace di Cottarelli (23-25), che manda il match al tie break.

A inizio quinto set la Campi Reali approfitta di due errori in attacco di Magliano per scappare, e Coach Morato ferma tutto (1-4). Al rientro in campo la Delta Group rilancia l'azione, pareggia a quota 5 grazie al turno al servizio di Magliano, e Coach Mattiroli vuole parlarci su. Bragatto mette a terra la palla del nuovo +2 esterno (7-9), ma un errore di ricostruzione di Cantù permette la nuova parità a quota 9. Bragatto mura Sperandio (9-11), Santambrogio commette invasione, e Coach Morato chiama il suo secondo time-out (10-12). Al rientro in campo Tiozzo continua a martellare dai nove metri (10-14), e Bacco mette la parola fine a parziale e partita (11-15).

Il commento

“Finalmente abbiamo vinto in trasferta - ha dichiarato coach Alessio Zingoni a fine partita - Dobbiamo essere assolutamente contenti. Primo tie break e prima vittoria in trasferta: questo ci dà una bella spinta anche per domenica. Abbiamo ancora un bel po' di imprecisioni quando vogliamo avere fretta su alcune situazioni sia in cambiopalla che in contrattacco, ma appena troviamo un po' di equilibrio durante il gioco lo sentiamo, e questo ci spinge molto. Sono contento della risposta di alcuni ragazzi in particolare, e alla prossima!”.

Il tabellino

DELTA GROUP PORTO VIRO 2

CAMPI REALI CANTU' 3

(25-21, 31-33, 25-21, 23-25, 11-15)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Santambrogio 2, Ferreira Silva 14, Andreopoulos 16, Magliano 18, Eccher 13, Sperandio 12, Morgese (L1), Arguelles Sanchez, Chiloiro, Bellia. N.E.: Ballan, Innocenzi, Ghirardi, Lamprecht (L2). All: Morato, 2° All: Zambonin (battute vincenti 3, battute sbagliate 22, muri 10).

CAMPI REALI CANTU': Martinelli 1, Novello 20, Galliani 11, Tiozzo 20, Candeli 8, Bragatto 11, Butti (L1), Cottarelli 2, Bacco 1, Marzorati. NE: Quagliozzi, Cormio, Caletti (L2). All: Mattiroli, 2° All: Zingoni (battute vincenti 5, battute sbagliate 18, muri 9).

Arbitri: Giuseppina Stellato (Caserta) e Maurina Sessolo (Treviso)

Addetto al videocheck: Davide Pettenello