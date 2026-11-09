La Campi Reali Cantù vince la maratona contro Sarroch

Sono state necessarie più di due ore di gioco alla Campi Reali Cantù per battere 3-2 la Sarlux Sarroch, alla quale non sono bastati i 28 punti di Andrea Schiro

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Sono state necessarie più di due ore di gioco alla Campi Reali Cantù per battere 3-2 la Sarlux Sarroch, alla quale non sono bastati i 28 punti di Andrea Schiro. Coach Tommaso Invernici pesca dalla panchina, e trova in Francesco Gianotti e in un Gabriele Pertoldi da 21 palloni a terra (ex aequo con il compagno Andrea Argenta) le chiavi per far girare l’incontro a proprio favore e imporsi al tie-break.

La gara

Coach Tommaso Invernici parte con Matteo Bonomi al palleggio, Andrea Argenta opposto, Luca Chiapello e Luca Romano schiacciatori, Riccardo Aretz e Federico Mazza centrali, e Nicolò Hoffer libero. Coach Daniele Moretti risponde con Giacomo Selleri in cabina di regia,

Gioele Favaro opposto, Andrea Schiro ed Enrico Guarienti Zappoli in banda, Marinfranco Agrusti e Francesco Guastamacchia al centro, e Francesco Giaffreda libero.

Il primo set va a strappi, con la Campi Reali a provare ad allungare (9-7, 14-12) e la Sarlux ad impattare. Due muri, su Chiapello e su Argenta segnano il doppio vantaggio esterno, e Coach Invernici ferma tutto (16-18). Argenta mura Favaro, Aretz piazza un ace, la situazione si ribalta, e Coach Moretti vuole parlarci su (20-19). Al rientro in campo Cantù non perde il ritmo, Mazza mura Agrusti, e Coach Moretti chiama il suo secondo time-out in breve tempo (22-19). Pertoldi, subentrato a Romano, conquista il primo set point per i suoi (24-21), Schiro riapre i giochi, e Coach Invernici ferma il gioco (24-23). E’ Mazza a chiudere il parziale (25-23).

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Il secondo set inizia con l’ace di Aretz per il +2 interno (4-2), ma la Sarlux impatta a quota 6. Si prosegue in perfetto equilibrio e con continui ribaltamenti di fronte fino all’invasione che segna il +2 esterno, e Coach Invernici ferma il gioco (14-16). La Campi Reali reagisce e torna sotto (17-18), ma Schiro mette a terra una palla vagante, e Coach Invernici vuole parlarci su (18-21). Questo non sembra scuotere i suoi, ed è Schiro a mettere il conto dei parziali in parità (20-25).

A inizio terzo set la Campi Reali commette qualche errore di troppo, e Coach Invernici ferma il gioco (1-4). La Sarlux non perde il ritmo e allunga (4-9, 5-11). I padroni di casa non sembrano reagire, e l’ace di Guastamacchia convince il Coach canturino a chiamare il suo secondo time-out (9-15). Argenta risponde all’avversario con la stessa moneta (13- 17), Gianotti imita il compagno (18-20), e Coach Moretti vuole parlarci su. Qualche errore di troppo nella metà campo di Cantù permette ai sardi di tornare a +4 (19-23), e di chiudere con Schiro (22-25).

A inizio quarto set è la Campi Reali a scappare via, e l’ace di Chiapello convince Coach Moretti a fermare il gioco (4-1). Schiro attacca out (8-4), Gianotti va a segno di seconda intenzione, e Cantù va a +5 (10-5). La Sarlux accorcia le distanze, e Coach Invernici vuole parlarci su (10-8). Argenta riporta i suoi a +4 (12-8), ma il turno dai nove metri di Guastamacchia, chiuso da un ace, riapre i giochi a quota 12. Pertoldi riporta avanti i lombardi (17-14), ma il turno al servizio di Selleri è molto efficace, i sardi ribaltano tutto, e Coach Invernici chiama il suo secondo time-out (18-19). Al rientro in campo i canturini si compattano e rilanciano l’azione, con Coach Moretti a fermare tutto (24-22). Pertoldi mura Zappoli, e manda la partita al tie-break (25-23).

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Il quinto e decisivo set inizia con Aretz e Pertoldi sugli scudi (4-2). Schiro attacca in rete, e Coach Moretti ferma il gioco (6-3). La Sarlux lotta su ogni pallone, ma Pertoldi mette a terra una palla vagante, manda i suoi a +4, e Coach Moretti chiama il suo secondo time-out (12-8). Schiro prova a tenere a galla i suoi, ma Pertoldi chiude parziale e partita con un ace (15-10).

Il commento

Queste le parole di Coach Tommaso Invernici a fine partita:

“Noi sapevamo che loro sarebbero venuti qui per cercare di fare risultato e togliersi da una situazione che era abbastanza gravosa. Non ci aspettavamo nient’altro che questo, e cioè una squadra che avrebbe cercato di lottare in tutti i modi. Noi siamo stati bravi a non uscire dalla partita nel momento in cui loro sono andati crescendo, e siamo rimasti attaccati. Vorrei dire che questo dimostra anche l’importanza di avere un un roster competitivo, perché chi è subentrato è riuscito a dare il suo contributo decisivo per svoltare il match”.

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Il tabellino

CAMPI REALI CANTU’ 3

SARLUX SARROCH 2

(25-23, 20-25, 22-25, 25-23, 15-10)

CAMPI REALI CANTU’: Bonomi 1, Argenta 21, Romano, Chiapello 13, Mazza 8, Aretz 9, Hoffer (L), Gianotti 2, Pertoldi 21, Rigirozzo, Bianchi. NE: Diani, Emiliani, Bigioni. All: Invernici, 2° All: Redaelli, 3° All: Comi (battute vincenti 6, battute sbagliate 14, muri 14).

SARLUX SARROCH: Selleri 8, Favaro 22, Schiro 28, Guarienti Zappoli 7, Guastamacchia 10, Agrusti 11, Giaffreda (L1), Curridori, Romoli, Mocci (L2). N.E.: Leccis, Grussu, Saibene, Pisu. All: Moretti, 2° All: Angius (battute vincenti 3, battute sbagliate 19, muri 9).

Arbitri: Maurina Sessolo (Treviso) e Fabrizio Ghirardini (Bolzano)

Addetto al videocheck: Aurora Galeota