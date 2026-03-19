La Campi Reali combatte, ma perde 3-0 contro Brescia

Il secondo derby lombardo di Serie A2 Credem Banca va alla Gruppo Cosoli Sferc Brescia, che espugna il PalaFrancescucci con uno 0-3 più combattuto rispetto a quanto dica il punteggio.

La Campi Reali cade contro Brescia

Tutti e tre i parziali sono finiti sul filo del rasoio durante il derby, con la Campi Reali Cantù meglio in battuta e a muro rispetto agli avversari. Coach Alessio Zingoni schiera Federico Bonacchi al palleggio, Gaetano Penna opposto, Luka Tadic e Nikolay Ivanov schiacciatori, Gioele Taiwo e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Roberto Zambonardi risponde con Filippo Mancini in cabina di regia, Manuele Lucconi opposto, Roberto Cominetti e Oreste Cavuto schiacciatori, Alessandro Tondo ed Martin Berger al centro, e Salvatore Rossini libero.

A inizio primo set Taiwo mura Cominetti e la Campi Reali va a +2 (5-3). Cominetti e Cavuto prima portano sotto la Gruppo Consoli Sferc (8-7), poi il muro di Cavuto su Penna marca il +2 esterno, e Coach Zingoni ferma il gioco (9-11). Lucconi piazza il +3 (12-15), ma Taiwo mura Tondo e riporta sotto i suoi (14-15). I soliti Cominetti e Cavuto permettono a Brescia di riportarsi avanti, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (15-18). Bonacchi mura Cominetti: Cantù torna a -1 (17-18), lotta su ogni pallone, ma non riesce a colmare lo svantaggio. Chiude un ace di Lucconi (22-25).

L’inizio di secondo set vede il punteggio in perfetto equilibrio fino alla metà, quando la Gruppo Consoli Sferc piazza un break di 1-4 che costringe Coach Zingoni a chiamare due time-out in breve tempo (da 13 pari a 14-17). Candeli mette a terra una palla vagante e riporta la Campi Reali a -2 (17-19), ma Cavuto piazza un ace e ricaccia indietro gli avversari (17-21). Il nuovo entrato Solazzi imita il compagno e porta i suoi a +5 (18-23). Coach Zingoni si gioca la carta Meschiari, che piazza due ace riportando sotto Cantù (23-24), ma è una sua battuta in rete a chiudere il parziale (23-25).

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Photo credit: Patrizia Tettamanti

A inizio terzo set Lucconi porta i suoi subito a +2 (2-4), poi Mancini mette a terra una palla vagante, e Coach Zingoni ferma tutto (5-8). Al rientro in campo un attacco fuori di Lucconi sembra riaprire i giochi (7-8), ma un ace di Cavuto rimette la distanza tra le squadre dov’era (9-12), e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (11-14). Le squadre lottano su ogni pallone, e un muro di Cominetti su Penna permette alla Gruppo Consoli Sferc di andare a +4 (15-19). L’opposto canturino riporta i suoi a -2 con un ace (19-21), Bonacchi imita il compagno e sembra riaprire tutto (23-24). E’ una battuta fuori dello stesso palleggiatore canturino a chiudere parziale e partita (23-25).

Queste le parole di Coach Alessio Zingoni a fine partita: “Da quando purtroppo la Regular Season ha emesso il suo verdetto, per ora stiamo facendo delle partite molto dignitose. Ai ragazzi dobbiamo dire bravi perché le motivazioni le trovano, e non c’è bisogno di stimolarli tanto. Su questo sono veramente encomiabili. Se guardiamo i numeri, abbiamo battuto meglio di loro, abbiamo murato più di loro, abbiamo ricevuto peggio, ma contro probabilmente la squadra migliore del campionato in battuta non è un grosso problema. Il nostro problema rimane l’attacco: il numero totale degli attacchi, nel confronto fra noi e loro, dice che ci hanno difeso di più, ed è stato il problema di tutto l’anno. Comunque abbiamo giocato una partita aggressiva. Peccato per i momenti, perché i punti diretti in battuta sono arrivati quasi sempre a fine set, quando eravamo già dietro nel punteggio. Dobbiamo rischiare in battuta, perché altrimenti è difficile giocare contro una ricezione sempre positiva”.

Il tabellino

CAMPI REALI CANTU’ 0 – GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 3 (22-25, 23-25, 23-25)

CAMPI REALI CANTU’: Bonacchi 2, Penna 14, Tadic 7, Ivanov 6, Taiwo 5, Candeli 5, Butti (L1), Martinelli, Quagliozzi 1, Pertoldi, Meschiari 5. NE: Maletto, Bianchi (L2). All: Zingoni, 2° All: Roncoroni (battute vincenti 5, battute sbagliate 18, muri 6).

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Mancini 3, Lucconi 12, Cavuto 22, Cominetti 5, Tondo 5, Berger 4, Rossini (L1), Cech 1, Ghirardi, Solazzi 1. N.E.: Bettinzoli, Cargioli, Franzoni (L2). All: Zambonardi, 2° All: Tiberti (battute vincenti 4, battute sbagliate 17, muri 5).