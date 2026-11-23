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La Campi Reali Cantù torna alla vittoria nel match valido per la sesta giornata di Regular Season del Campionato di Serie A3 Credem Banca contro la BP Termosanitari Ciriè. Una partita combattuta, ma che ha visto i ragazzi di Coach Tommaso Invernici bravi a reagire ad un secondo set negativo.

La gara

Coach Tommaso Invernici schiera Matteo Bonomi al palleggio, Andrea Argenta opposto, Gabriele Pertoldi e Luca Chiapello schiacciatori, Federico Mazza e Riccardo Aretz centrali, e e Nicolò Hoffer libero. Coach Enrico Salvi risponde con Filippo Sancio in cabina di regia, Omar Louza opposto, Simone Brugiafreddo e Gabriele D’Ambrosio in banda, Leonardo Cian e Riccardo Bonfantini al centro, e Samuele Armando libero.

A inizio primo set la BP Termosanitari prova a scappare con il muro di Cian su Chiapello (3-5), ma il turno al servizio di Mazza, condito da un ace, propizia il break di 5-0 che ribalta il risultato (8-5). Bonfantini attacca out una palla vagante, la Campi Reali allunga, e Coach Salvi ferma il gioco (11-7). Ciriè non si disunisce, e, aiutata da qualche errore di troppo dei canturini, torna sotto (16-15). L’ace di Chiapello riporta Cantù a +3 (19-16), la new entry Romano a +4, e Coach Salvi chiama il suo secondo time-out (22-18). E’ lo stesso schiacciatore a mettere a terra la palla che chiude il parziale (25-19).

L’inizio di secondo set è di marca piemontese, e Coach Invernici ferma tutto (1-5). Questo non scuote i suoi ragazzi, e il Coach canturino è costretto a chiamare il suo secondo time-out in breve tempo (1-8). La BP Termosanitari non perde il ritmo, e il loro vantaggio raggiunge la doppia cifra (2-13). La Campi Reali prova a recuperare (16-23), ma il divario è troppo ampio per essere colmato del tutto, e D’Ambrosio chiude il parziale (16-25).

A inizio terzo set la Campi Reali parte subito forte grazie a due muri consecutivi di Mazza (4-0), ma la BP Termosanitari reagisce subito e ribalta il risultato (6-7). Argenta e Chiapello non ci stanno, e riportano il vantaggio nella metà campo canturina, con Coach Salvi a fermare il gioco (12-8). La marcia di Cantù non si arresta, e l’ace di Aretz convince Coach Salvi a chiamare il suo secondo time-out (17-11). E’ lo strappo decisivo: i canturini allungano ancora (23-13), e chiudono grazie ad una battuta in rete di Louza (25-15).

Nel quarto set la Campi Reali riesce a prendere subito qualche lunghezza di vantaggio sugli avversari (6-3, 10-6), ma la BP Termosanitari torna sotto, e Coach Invernici vuole parlarci su (10-9). Cantù riprende la marcia, con Aretz ed Argenta a marcare il +5 interno (15-10). Ciriè prova a reagire (15-12), ma Pertoldi riporta i suoi a +5, e Coach Salvi ferma il gioco (17-12). Lo schiacciatore canturino continua a martellare, e il Coach piemontese chiama il suo secondo time-out in breve tempo (19-13). Questo non fa perdere il ritmo ai padroni di casa, che difendono il vantaggio, e chiudono parziale e partita con Pertoldi (25-19).

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Il commento

Queste le parole di Coach Tommaso Invernici a fine partita:

“Siamo stati molto bravi perché c’è stato un black out nel secondo set, ma non ci siamo fatti condizionare, e abbiamo ricominciato a giocare la nostra pallavolo. Siamo stati disposti a fare quello che facciamo con un po’ più di fatica: a difendere una palla in più, a ragionare su alcuni palloni. Questo ha messo poi la situazione sulla strada buona per portare a casa la vittoria contro una squadra che è veramente molto ostica, perché ci ha fatto vedere i “sorci verdi” con i continui interventi difensivi. Complimenti a loro, però era importante per noi portare a casa questi tre punti”.

Il tabellino

CAMPI REALI CANTU’ 3

BP TERMOSANITARI CIRIE’ 1

(25-19, 16-25, 25-15, 25-19)

CAMPI REALI CANTU’: Bonomi 2, Argenta 15, Pertoldi 17, Chiapello 14, Mazza 11, Aretz 10, Hoffer (L), Gianotti 1, Diani, Romano 2, Emiliani, Rigirozzo, Bianchi. NE: Bigioni. All: Invernici, 2° All: Redaelli, 3° All: Comi (battute vincenti 6, battute sbagliate 13, muri 11).

BP TERMOSANITARI CIRIE’: Sancio, Louza 6, D'Ambrosio 15, Brugiafreddo 9, Cian 7, Bonfantini 4, Armando (L1), Carlevaris, Castagneri 3, Rodini 3, Boninsegni, Sarasino 3. N.E.: Sifletto, Turolla. All: Salvi, 2° All: Migliaccio (battute vincenti 1, battute sbagliate 8, muri 6).

Arbitri: Andrea Lobrace (Parma) e Ruggero Lorenzin (Vicenza)

Addetto al videocheck: Valerio Rusconi