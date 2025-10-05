La Campi Reali conquista il primo set poi cala, il Trofeo Sferc va a Brescia

Una Campi Reali Cantù a corrente alterna si lascia sfuggire il Trofeo Sferc contro una solida Gruppo Consoli Sferc Brescia, che è riuscita a resistere ai tentativi di rimonta canturini e ad imporsi per 3-1 nell’allenamento congiunto disputato oggi al PalaFiera di Lumezzane.

La squadra

Coach Alessio Zingoni inizia con Luca Martinelli in cabina di regia, Gaetano Penna opposto, Nikolay Ivanov e Andrea Bacco schiacciatori, Gabriele Maletto e Gioele Taiwo centrali, e Luca Butti libero. Nel corso dei parziali coach Zingoni ha alternato tutti i giocatori della squadra. A inizio primo set la Gruppo Consoli Sferc scappa via subito (11-3), la Campi Reali torna sotto (16-13, 21-19), e riesce a ribaltare il punteggio nel finale (23-25).

Il coach

Anche nel secondo parziale Brescia si lancia avanti (7-2), Cantù resta in scia (18-13) ma non riesce a completare la rimonta (25-17). L’allungo dei padroni di casa fino al 18-9 nel terzo set è più graduale ma in ogni caso inarrestabile per gli ospiti, nonostante la rimonta nel finale (25-20). Nel quarto parziale i bresciani scappano via subito (9-3, 13-4) e a nulla valgono i tentativi di rimonta canturini (25-11).Una buona prova in battuta (4 ace, 2 di Pertoldi, a fronte di 13 errori) compensa un leggero calo a muro (5 a segno oggi, 2 a testa per Taiwo e Maletto). Costanti le percentuali di ricezione (49% positiva e 24% perfetta), mentre calano quelle in attacco (38% oggi).

Le parole del coach

“Queste partite ci fanno bene – dice Coach Alessio Zingoni – perché giochiamo contro un livello di esperienza molto alto, quindi a livello mentale ci allenano moltissimo. Sono molto contento del gioco espresso, e chiaramente ora dovremo esprimerlo con continuità. Sono molto contento di chi è entrato dalla panchina. Analizzeremo poi la gara in settimana, comunque assolutamente positiva per me”.