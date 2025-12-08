La Campi Reali lotta, ma a vincere è Sorrento

Tre set finiti con il minimo scarto, poi il crollo. Si può riassumere così il match appena concluso tra Romeo Sorrento e Campi Reali Cantù presso il PalAtigliana di Sorrento. Primi due parziali finiti ai vantaggi dopo un equilibrio durato fin dai primi scambi, il terzo con i canturini a scappare per poi essere raggiunti nel finale, e il crollo degli ospiti nel quarto.

La gara

Coach Alessio Zingoni dever rinunciare a Luca Martinelli, quindi spazio a Federico Bonacchi al palleggio, con Gaetano Penna opposto, Matteo Meschiari e Luka Tadic schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Nicola Esposito risponde con Calogero Tulone in cabina di regia, Andrea Baldi opposto, Vicente Parraguirre e Alberto Pol in banda, Stefano Patriarca e Preslav Petkov al centro, e Davide Luigi Russo libero.

Il primo set inizia in equilibrio, che viene spezzato da una pipe di Parraguirre per il +2 interno (8-6). Candeli mura due volte Patriarca (8-9), Penna piazza un ace, e la situazione si ribalta (9-11). Baldi ripaga con la stessa moneta e impatta a quota 11, ma è di nuovo l’opposto canturino a mandare i suoi a +2 (11-13). Patriarca mura Penna, mette a terra l’attacco, ed è di nuovo parità a quota 16. Due errori canturini, un punto dai nove metri di Baldi, e Coach Zingoni ferma tutto (20-18). La Romeo tiene in cambiopalla, conquista il set point grazie ad una battuta in rete di Meschiari (24-22), ma un attacco di Tadic manda il parziale ai vantaggi. Un ace di Penna ribalta di nuovo tutto (25-26), ma Parraguirre mura Penna, Sorrento torna avanti, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (28-27). Meschiari riporta il +1 dalla propria parte del campo (29-30), ma Patriarca mura Penna (31-30), e un ace di Parraguirre mette la parola fine (33-31).

Nel secondo set la Romeo parte subito a razzo, e Coach Zingoni ferma tutto (4-0). Al rientro in campo la Campi Reali torna sotto (5-4), e un muro di Maletto su Patriarca sancisce la parità a quota 8. Penna manda i suoi a +2, e Coach Esposito vuole parlarci su (9-11). Un ace di Baldi, e la situazione è di nuovo in equilibrio a 12. Tadic riporta i suoi a +2 (12-14), ma un errore in attacco di Penna rimette tutto in pari a 17. Petkov mette a terra una palla vagante, e riporta il break dalla propria parte del campo (19-18). Tadic ribalta tutto (19-20), Parraguirre conquista il primo set point per i suoi (24-23), ma Penna manda anche questo parziale ai vantaggi. È un muro di Baldi su Meschiari a mettere la parola fine (27-25).

A inizio terzo set la Campi Reali si lancia subito avanti, e Coach Esposito ferma il gioco (3-6). Questo non sembra scuotere la sua squadra, Cantù ne approfitta e allunga (8-11, 10-15). Baldi attacca out, e Coach Esposito chiama il suo secondo time-out (11-17). I canturini non perdono il ritmo e allungano ancora (11-19). Sembra essere lo strappo decisivo, ma il turno in battuta di Parraguirre riporta sotto i suoi, e Coach Zingoni vuole parlarci su (17-21). I campani continuano a schiacciare sull’acceleratore, Baldi piazza un ace, e Coach Zingoni ferma tutto (22-23). Al rientro in campo i lombardi difendono il break di vantaggio, e chiudono con Meschiari (23-25).

Nel quarto set la Romeo approfitta di qualche errore di troppo nella metà campo canturina per allungare, e Coach Zingoni ferma tutto (6-2). Sorrento non molla, e un ace di Tulone convince Coach Zingoni a chiamare il suo secondo time-out (10-4). Questo non permette ai padroni di casa di perdere il ritmo, e allungano ancora (13-5). La new entry Ivanov accorcia le distanze, e Coach Esposito ferma il gioco (14-9). I campani tornano a picchiare e si allontanano di nuovo (19-9). E’ lo strappo decisivo: i sorrentini non indietreggiano di un centimetro, e chiudono parziale e partita con un muro di Fortes su Penna (25-12).

Queste le parole di Coach Alessio Zingoni a fine partita:

“Abbiamo giocato tre set di altissimo livello. Poi forse ci è venuta un po’ di paura di vincere”.

Il tabellino

ROMEO SORRENTO 3

CAMPI REALI CANTU’ 1

(33-31, 27-25, 23-25, 25-12)



ROMEO SORRENTO: Tulone 3, Baldi 17, Parraguirre 20, Pol 18, Patriarca 2, Petkov 13, Russo (L1), Ferrato, Brignach, Gargiulo, Iurisci 2, Fortes 7. N.E.: Malavasi, Pontecorvo (L2). All: Esposito, 2° All: Buzzo (battute vincenti 9, battute sbagliate 21, muri 9).

CAMPI REALI CANTU’: Bonacchi 3, Penna 19, Meschiari 17, Tadic 8, Candeli 11, Maletto 7, Butti (L1), Ivanov 2, Pertoldi, Taiwo. NE: Martinelli, Quagliozzi, Bacco, Bianchi (L2). All: Zingoni, 2° All: Roncoroni (battute vincenti 2, battute sbagliate 16, muri 11).

Arbitri: Maurizio Merli (Terni) e Dario Grossi (Roma)

Addetto al videocheck: Francesco Baldi