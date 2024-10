La Campi Reali lotta, ma non basta: a passare è Porto Viro

Il primo match di stagione regolare del campionato di Serie A2 Credem Banca della Campi Reali Cantù vede i ragazzi di Coach Alessandro Mattiroli cedere alla Delta Group Porto Viro in quattro set, tre dei quali terminati con il minimo scarto.

Campi Reali-Porto Viro, schieramenti

Coach Alessandro Mattiroli schiera Francesco Cottarelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero; dal terzo set spazio anche ad Andrea Bacco. Coach Daniele Morato risponde con Filippo Santambrogio in regia, Edwin Arguelles Sanchez opposto, Charalampos Andreopoulos e Ferreira Silva Pedro Enrique in banda, Matteo Sperandio e Mattia Eccher al centro e Devide Morgese libero.

Il tabellino

Campi Reali Cantù 1-Delta Group Porto Viro 3 (20-25, 23-25, 25-23, 23-25)

POOL LIBERTAS CANTU': Cottarelli 6, Novello 25, Galliani 5, Tiozzo 8, Candeli 7, Bragatto 6, Butti (L1), Martinelli, Bacco 12. NE: Quagliozzi, Cormio, Marzorati, Caletti (L2). All: Mattiroli, 2° All: Zingoni (battute vincenti 8, battute sbagliate 18, muri 8).

DELTA GROUP PORTO VIRO: Santambrogio 3, Arguelles Sanchez 16, Charalampos 19, Pedro Enrique 11, Eccher 4, Sperandio 10, Morgese (L1), Chiloiro, Magliano 2, Bellia, Innocenzi. N.E.: Ballan, Ghirardi, Lamprecht (L2). All: Morato, 2° All: Zambonin (battute vincenti 4, battute sbagliate 16, muri 8).

Primo set

Inizio di primo set in equilibrio, poi Santambrogio prima (5-7), Charalampos poi (6-9), e un ace di Eccher alla fine, convincono Coach Mattiroli a fermare il gioco (7-11). Al rientro in campo Novello si porta in zona 1, e la lascia al termine del parziale di 6-0 condito da 3 ace che ribalta il punteggio (13-11). Pedro Enrique riporta il pallino del gioco dalla parte della Delta Group (13-14), ma è l'opposto canturino a riportare la parità a quota 17. Andreopoulos accelera, e un suo muro su Novello convince Coach Mattiroli a chiamare il suo secondo time-out (19-22). Si torna a giocare, il greco continua a martellare, e Sperandio chiude (20-25).

Secondo set

A inizio secondo set Cottarelli sale in cattedra: mura, vince contrasti a rete e piazza ace lanciando i suoi (10-6). Sperandio mura due volte di fila Tiozzo, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (14-12). Andreopoulos e Pedro Enrique continuano a picchiare, e un attacco out di Galliani sancisce la parità a quota 17. Galliani riporta i suoi a +3 (20-17), ma un'invasione di seconda linea di Tiozzo convince Coach Mattiroli a chiamare il suo secondo time-out (21-22). Si torna a giocare, la Delta Group non toglie il piede dall'acceleratore, e Pedro Enrique chiude per i suoi (23-25).

Terzo set

Nel terzo set la Delta Group parte subito forte, approfittando anche di qualche errore di troppo della Campi Reali (4-6), ma Novello (25 punti a fine partita per lui) ribalta subito la situazione (7-6). E' lo stesso opposto canturino a lanciare i suoi sul +3 (14-11), Bacco mette a terra la palla del +4 interno, e Coach Morato ferma tutto (16-12). Bragatto mette a terra la palla del +5 (18-13), ma Porto Viro riesce a rimontare, e il punto di Magliano al termine di un'azione combattuta convince Coach Mattiroli a fermare il gioco (23-21). Al rientro in campo Bacco chiude il parziale (25-23).

Quarto set

Il quarto set procede ad elastico, con la Campi Reali che prova a scappare (6-4, 8-6) e la Delta Group a rintuzzare il distacco. Arguelles Sanchez attacca out, e Coach Morato vuole parlarci su (13-10). Qualche errore di troppo dei canturini permettono a Porto Viro di pareggiare a quota 14. Bragatto attacca out ed è vantaggio esterno (17-18). Novello mura Magliano e riporta il pallino del gioco dalla parte dei suoi (20-19). Il finale è tutto punto a punto, ma un attacco di Andreopoulos e il muro di Sperandio su Novello consegnano set e partita agli ospiti (23-25).

“Hanno difeso tanto"

Queste le parole di Coach Alessandro Mattiroli a fine partita: “La differenza l'hanno sicuramente fatta i momenti decisivi dei set, come è chiaro in queste situazioni. È un vero peccato, ma loro sono stati veramente molto bravi: hanno difeso tanto, hanno attaccato palloni difficili e sono riusciti a tirare fuori il massimo in situazioni 'impiccate'. Io non sono assolutamente scontento di quello che hanno fatto i ragazzi, anzi. Sono contento che abbiamo lottato per tutta la partita, siamo sempre stati vicini a giocarci la partita e non abbiamo mollato di un filo. Ci è andata male nei momenti decisivi dei set, ma la pallavolo è così”.

Photo credit: Guia Pozzoni