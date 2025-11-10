La Campi Reali non riesce ad espugnare il PalaParenti: Siena vince 3-1

La Campi Reali Cantù gioca alla pari per due set contro la Emma Villas Codyeco Lupi Siena, ma non riesce a portare a casa punti dal PalaParenti di Santa Croce sull’Arno.

La partita

I padroni di casa picchiano forte dai nove metri, mettono a terra ben 14 muri e portano a casa la posta piena. Da segnalare l’esordio dal primo punto di Matteo Meschiari, e quello assoluto del secondo libero e prodotto del settore giovanile canturino Tommaso Bianchi. Coach Alessio Zingoni conferma Matteo Meschiari in diagonale a Nikolay Ivanov, con Luca Martinelli al palleggio, Gaetano Penna opposto, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Francesco Petrella risponde con Mikkel Hoff in cabina di regia, Gabriele Nelli opposto, Luigi Randazzo e Felipe Benavidez in banda, Federico Compagnoni e Victorio Ceban al centro, e Alessandro Piccinelli libero.

Primo set

A inizio primo set la Emma Villas Codyeco Lupi prova a scappare con il turno al servizio di Nelli prima (6-3) e con il muro di Ceban su Penna poi (9-6), ma la Campi Reali resta sempre attaccata nel punteggio e pareggia a quota 12 con Penna. È l’opposto canturino a mettere a terra l’ace del +2 esterno, e Coach Petrella ferma il gioco (14-16). Hoff va al servizio, ribalta tutto con un break di 9-0, e lascia la zona di battuta solo al termine del parziale, che chiude lui con il quinto ace del suo turno dai nove metri (25-18).

Secondo set

Anche a inizio secondo set la Emma Villas Codyeco Lupi prova a lanciarsi avanti (5-2), ma la Campi Reali impatta a quota 11. Randazzo mette a terra la palla del nuovo +2 esterno, e Coach Zingoni ferma il gioco (14-12). Quagliozzi riporta il punteggio in parità a quota 14, Randazzo attacca mani out per il nuovo vantaggio di Siena, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (22-20). Randazzo attacca out per la parità a quota 22, si va ai vantaggi, Nelli imita il compagno per i due punti che consegnano il parziale a Cantù (24-26).

Terzo e quarto set

A inizio terzo set si scatena Randazzo, lancia avanti i suoi, e Coach Zingoni vuole parlarci su (6-2). La Campi Reali lotta su ogni palla, ma il divario con gli avversari aumenta (10-5) fino a diventare incolmabile con i muri di Compagnoni su Ivanov prima (18-11) e di Ceban su Meschiari poi (22-14). Chiude un attacco di Compagnoni su difesa lunga dei canturini (25-16).Anche nel quarto set la Emma Villas Codyeco Lupi parte forte con Randazzo, e Coach Zingoni ferma tutto (7-4). La Campi Reali non riesce a scuotersi, e lo svantaggio aumenta (11-5). E’ lo strappo decisivo: Siena tiene in cambiopalla, allunga nel finale, e chiude parziale e partita con Compagnoni (25-19).

Le parole del coach

Queste le parole di Coach Alessio Zingoni a fine partita: “Le sconfitte non ci vogliono mai. Però non voglio buttare via la prestazione perché comunque per tre set abbiamo giocato ad alto livello contro una squadra che è difficile per noi, visto che sono belli grossi, che battono bene, e che hanno almeno tre ottimi attaccanti. Noi siamo una squadra giovane, lo sappiamo che ci vuole tempo, e bisogna lavorare tanto partita per partita. E bisogna sfruttare il fattore campo già dalla prossima”.