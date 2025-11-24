La Campi Reali perde a Taranto: zero set conquistati

Rimandato l’appuntamento con la prima vittoria della stagione 2025/2026 per la Campi Reali Cantù.

La Campi Reali non conquista il match

I ragazzi di coach Alessio Zingoni hanno perso 3-0 a Taranto, nel match finito poco fa contro i padroni di casa della Prisma La Cascina. I pugliesi si sono comportati meglio in battuta, mettendo in difficoltà la ricezione canturina (7 ace in totale per loro) e limitando le opzioni offensive dei canturini.

Coach Alessio Zingoni schiera Luca Martinelli al palleggio, Gaetano Penna opposto, Matteo Meschiari e Nikolay Ivanov schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Giuseppe Lorizio risponde con Ryu Yamamoto in cabina di regia, Ibrahim Lawani opposto, Oleg Antonov e Nicola Cianciotta in banda, Elia Bossi e Gabriele Sanfilippo al centro, e Riccardo Gollini libero.

A inizio primo set Lawani lancia i suoi a +3 (4-1). Penna attacca out (9-5), Bossi mette a terra una magia ad una mano di Yamamoto, e Coach Zingoni vuole parlarci su (12-7). Questo non sembra scuotere la Campi Reali, e il Coach canturino chiama il suo secondo time-out (16-10). La Prisma La Cascina tiene il piede ben premuto sull’acceleratore e allunga ancora (19-12). E’ lo strappo decisivo: i padrono di casa ampliano il vantaggio (21-13), e chiudono con un muro di Cianciotta su Ivanov (25-15).

Nel secondo set la Campi Reali prova a scappare subito sotto i colpi di Penna (8-12), ma Antonov dai nove metri piazza due ace che mettono il punteggio in parità, e Coach Zingoni vuole parlarci su. La Prisma La Cascina sorpassa con Cianciotta (15-14), e allunga approfittando di qualche errore di troppo nella metà campo canturina, con Coach Alessio Zingoni a chiamare il suo secondo time-out (22-19). Antonov continua a picchare dai nove metri, e Taranto chiude proprio con un suo ace (25-19).

A inizio terzo set la Prisma La Cascina approfitta di qualche errore di troppo degli avversari per allungare (5-2). Penna attacca out, Taranto va a +4, e Coach Zingoni vuole parlarci su (12-8). Al rientro in campo la Campi Reali non riesce a trovare il bandolo della matassa, e un muro di Antonov su Penna convince Coach Zingoni a chiamare il suo secondo time-out (16-10). Al rientro in campio Cantù sembra scuotersi e torna sotto (17-15), ma Antonov la ricaccia subito indietro (19-15). E’ lo strappo decisivo: i padroni di casa tengono in cambiopalla e chiudono con Antonov (25-19).

Le parole di coach Zingoni nel postpartita

Queste le parole di coach Alessio Zingoni a fine gara: “Questa partita è difficile da mandare giù perché per alcuni tratti abbiamo giocato alla pari, specialmente nel secondo set. Però dobbiamo essere onesti: l’esperienza e la capacità di adattamento dei nostri avversari è stata maggiore perché di base c’è un background diverso. Mi prendo tutte le responsabilità, e cercheremo di fare meglio dalla prossima. Chiaramente ci scoccia non avere ancora vinto, però i ragazzi stanno facendo il massimo, e dobbiamo continuare a lavorare continuando a chiederci il massimo l’un l’altro. Di più non possiamo fare”.