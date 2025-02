La Campi Reali porta il Progetto Volley in carcere a Lodi

Il Progetto Volley che coinvolgerà la realtà della Campi Reali Cantù inizierà lunedì 17 febbraio.

Progetto Volley per riscattarsi

Il volley come mezzo per il riscatto, incentivando uno stile di vita sano. Questo è l'obiettivo del Progetto Volley che coinvolgerà allenatori, dirigenti e giocatori della Campi Reali Cantù che partecipano al Campionato di Serie A2 Credem Banca, e i detenuti del carcere di Lodi. L'istituto è maschile, e ospita detenuti di media sicurezza imputati, detenuti definitivi con pena breve, prevalentemente provenienti dalla realtà locale. Sono presenti tre sezioni detentive, di cui due con apertura delle celle per 12 ore al giorno, ed una sezione con apertura di otto ore giornaliere. Ed è proprio in questo spazio che si svolgerà l'attività, in un progetto fortemente voluto dal nostro secondo allenatore della prima squadra e direttore tecnico del settore Giovanile Alessio Zingoni, e dal direttore sportivo Maurizio Cairoli, che va ad ampliare l'offerta già in atto della casa circondariale lodigiana. Il tutto si svolgerà in quattro incontri spalmati nei mesi di febbraio e marzo 2025, con inizio il lunedì 17 febbraio, e prevede anche un evento finale in data da destinarsi (presumibilmente il 24 marzo) con la partecipazione sia di dirigenti, allenatori e atleti del sodalizio canturino, che dei detenuti.