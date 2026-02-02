Ci sono volute più di due ore di gioco e una rimonta da 0-2 a 3-2 per la Campi Reali Cantù per avere la meglio di una Emma Villas Codyeco Lupi Siena sì con qualche assenza, ma che ha venduto cara la pelle. Non sono bastati ai toscani i 16 muri totali per avere la meglio dei canturini, guidati da un Nicola Candeli MVP da 16 punti e uno stratosferico 86% in attacco.

La Campi Reali rimonta da 0-2 e vince contro Siena

Coach Alessio Zingoni schiera Luca Martinelli al palleggio, Gaetano Penna opposto, Nikolay Ivanov e Matteo Meschiari schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Francesco Petrella risponde con Simone Porro in cabina di regia, Leonardo Rocca opposto, Luigi Randazzo e Felipe Benavidez in banda, Federico Compagnoni e Tommaso Baldini al centro, e Alessandro Piccinelli libero. Nel primo set la Campi Reali riesce a prendere subito qualche punto di vantaggio sugli avversari (4-1), ma con tre muri su Penna la Emma Villas Codyeco Lupi ribalta la situazione (9-10). Un ace di Maletto riporta avanti Cantù (14-13), ma Rocca mura Ivanov, e Coach Zingoni vuole parlarci su (15-16). Questo non scuote i padroni di casa, Siena allunga, e il Coach canturino chiama il suo secondo time-out (15-18). Candeli imperversa al centro e i lombardi tornano sotto (17-18). Rocca attacca in rete ed è parità a quota 21. Il rush finale premia i toscani, che chiudono con un attacco out di Penna (23-25).

A inizio secondo set è la Emma Villas Codyeco Lupi a scappare avanti (3-6), ma un ace di Candeli porta sotto la Campi Reali (9-10). Rocca mura Tadic, e Coach Zingoni vuole parlarci su (10-13). Ivanov manda fuori la pipe, e il Coach canturino chiama il suo secondo time-out in breve tempo (12-16). Due muri di Candeli su Benavidez e Randazzo mettono il punteggio in parità a quota 17, e Coach Petrella ferma tutto. Benavidez rilancia l’azione di Siena (17-19), e Randazzo lo imita per quello che sembra essere lo strappo decisivo (18-21). La Campi Reali reagisce e impatta a quota 24. Chiude il parziale un muro di Rocca su Penna (26-28).

A inizio terzo set la Campi Reali riesce a conquistare un piccolo vantaggio, che aumenta grazie a Penna e a Tadic. Un attacco fuori di Rocca convince Coach Petrella a fermare il gioco (11-7). Randazzo riporta sotto i suoi (11-9), e si prosegue lottando palla su palla fino all’attacco di Penna che permette a Cantù di portarsi a +3, con Coach Petrella a chiamare il suo secondo time-out (21-17). I canturini mantengono il piede ben premuto sull’acceleratore, allungano ancora (23-17), e conquistano il set point (24-18). Siena prova ad accorciare le distanze, ma una battuta fuori di Porro chiude il parziale (25-21).

A inizio quarto set la Campi Reali prova a scappare subito con Tadic (3-1), ma una pipe di Randazzo e un muro di Baldini su Penna ribaltano la situazione, e Coach Zingoni ferma il gioco (6-8). Al rientro in campo Ivanov mura Rocca per la parità a quota 8, e Tadic riporta i padroni di casa in vantaggio con lo scarto minimo (12-11). Penna imita il compagno, e Coach Petrella vuole parlarci su (14-12). Qualche errore di troppo nella metà campo toscana, Cantù allunga, e il Coach senese chiama il suo secondo time-out (17-13). Baldini riporta i suoi a -2 con un muro su Penna (17-15), e si prosegue lottando palla su palla. Due errori in attacco, di Benavidez prima e di Rocca poi, mandano la partita al tie-break (25-20).

A inizio quinto set Tadic lancia la Campi Reali, e Coach Petrella ferma tutto (3-1). Al rientro in campo due errori canturini e due muri di Compagnoni su Penna ribaltano la situazione, e Coach Zingoni vuole parlarci su (3-5). Si torna a giocare, Tadic ricambia il favore, ed è parità a quota 5. Rocca attacca out, Penna mura Benavidez, e Coach Petrella chiama il suo secondo time-out (9-7). Martinelli mura Baldini per il +3 interno (13-10), ma la Emma Villas Codyeco Lupi alza il muro e torna sotto, con Coach Zingoni a fermare il gioco (13-12). Al rientro in campo Penna conquista il primo match point per i suoi, e Candeli fa esplodere la festa canturina (15-13).

Coach Zigoni: “Una bella rimonta”

Queste le parole di coach Alessio Zingoni a fine partita: “Una bella rimonta, una bella prova di carattere. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, soprattutto a chi non è entrato: non ha mollato con il tifo per un attimo, non ha mollato niente, neanche durante la settimana. L’unico vantaggio di essere nella posizione in classifica in cui siamo è che possiamo essere liberi, liberi di fare tutto senza pensieri. E in settimana i ragazzi sono stati estremamente attenti. Soprattutto a chi non ha giocato vanno i miei complimenti, e poi chiaramente anche a chi ha giocato. Siamo stati tranquilli in tutti i cambiamenti che facevamo in campo. Siamo liberi di continuare così, oppure di cambiare, vedremo. Intanto, dopo l’ennesimo tie-break, ci riposiamo un attimo”.