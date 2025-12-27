La Campi Reali scende in campo contro Pordenone

Domenica 28 dicembre con fischio d’inizio alle 17.30 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate la Campi Reali Cantù scenderà in campo per l’ultima partita del 2025. E l’avversaria è di rango: i ragazzi di Coach Alessio Zingoni affronteranno la Tinet Prata di Pordenone, che proprio nel Christmas Match di domenica scorsa ha effettuato il sorpasso in cima alla classifica della Serie A2 Credem Banca ai danni della Consar Ravenna. I friulani sono imbattuti da quattro giornate, nelle quali hanno perso complessivamente un solo set.

Il match

Coach Alessio Zingoni presenta così la sfida: “Quella di sabato sarà sicuramente una partita divertente perché affronteremo la prima della classe, con giocatori che conosciamo molto bene. Hanno un livello di gioco molto alto, e arrivano da un periodo estremamente favorevole. Hanno attaccanti molto forti, e questo è il motivo principale per cui occupano la prima posizione della classifica. Noi non abbiamo nessuna pressione addosso, e andiamo a giocarci la partita con più fiducia dopo la vittoria di domenica scorsa nel derby a Brescia. Insomma, giocheremo a viso aperto”.

Gli avversari

Coach Mario Di Pietro, confermato per la seconda stagione sulla panchina della Tinet, è riuscito a non perdere nessuno dei giocatori che hanno conquistato la prima posizione al termine della scorsa Regular Season. La diagonale principale è composta da due ex canturini: in cabina di regia c’è Alessio Alberini, mentre l’opposto è Kristian Gamba. I due schiacciatori sono Jernej Terpin e il polacco Marcin Ernastowicz. Al centro troviamo Nicolò Katalan e Simone Scopelliti, e il libero è Alberto Benedicenti.

I precedenti

Sono 8 i precedenti tra queste squadre, e la bilancia è in perfetta parità: 4 vittorie a testa. Curiosamente anche il differenziale set è pari: nelle prime quattro partite, Cantù ha lasciato un set a Prata di Pordenone; negli ultimi 4 match sono i friulani ad aver concesso solo un set ai lombardi.

Gli ex

Sono tre gli ex in campo: Matteo Meschiari ha giocato a Prata di Pordenone all’inizio della stagione 2021/2022, per poi trasferirsi alla Synergy Mondovì; Alessio Alberini ha giocato a Cantù per due stagioni, prima nel 2018/2019, poi nel 2022/2023; Kristian Gamba ha giocato a Cantù per due stagioni, dal 2022 al 2024.