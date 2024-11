La Campi Reali sconfitta da Reggio Emilia

La prima vittoria esterna è da rimandare per la Campi Reali Cantù che sbatte contro il muro della Conad Reggio Emilia. I reggiani sono più incisivi nei finali di set, e portano a casa la posta piena.

Campi Reali sconfitta: il match

Coach Alessandro Mattiroli schiera Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Fabio Fanuli risponde con Simone Porro in cabina di regia, Pawel Stabrawa opposto, Antonino Suraci e Mattia Gottardo in banda, Nicholas Sighinolfi e Rocco Barone al centro, e Carlo De Angelis libero.

L'inizio di primo set è in equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere più di due punti di vantaggio sull'altra (5-3, 6-7, 11-9). La parità prosegue anche a metà parziale con continui ribaltamenti di fronte (15-16, 18-17) fino ai due attacchi consecutivi mandati fuori da Galliani e Novello che convincono Coach Mattiroli a fermare il gioco (22-20). E' lo strappo decisivo: la Conad tiene in cambiopalla e chiude con Stabrawa (25-23).

Anche l'inizio del secondo set è un continuo ribaltamento di fronte (2-4, 5-4, 7-9). Galliani mette a terra due palloni consecutivi, e Coach Fanuli ferma tutto (11-14). Al rientro in campo due errori della Campi Reali permettono alla Conad prima di tornare sotto (13-14), poi di impattare a quota 15 grazie ad una pipe di Suraci. Stabrawa mette a terra una palla vagante e riporta avanti i suoi (18-17), ma un ace di Tiozzo ribalta di nuovo tutto (19-20). Suraci mura Novello, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (21-20). Si torna a giocare, Sighinolfi mette a terra due palloni consecutivi, e Coach Mattiroli chiama il suo secondo time-out in breve tempo (23-21). Al rientro in campo Suraci chiude tutto con un ace (25-22).

Nel terzo set la Campi Reali prova a scappare subito (3-5). Novello mette a terra la palla del +3 (5-8), Candeli mura Barone e Cantù va a +4 (7-11). La Conad, aiutata anche da qualche errore dei canturini, impatta a quota 12, e Coach Mattiroli vuole parlarci su. Al rientro in campo un'invasione del muro di Reggio Emilia riporta gli ospiti a +2 (13-15). Altri errori da parte dei lombardi, ed è di nuovo parità a quota 19. Galliani continua ad essere falloso, e i padroni di casa ne approfittano (22-21). Il finale è tutto punto a punto: Bragatto conquista il primo set point per i suoi (23-24), ma Suraci ribalta tutto (25-24), ed è lui a piazzare l'ace che chiude parziale e partita (26-24).

Il coach: "Troppi errori nei momenti decisivi"

Queste le parole di Coach Alessandro Mattiroli a fine partita: