La Campi Reali sfida Banca Macerata Fisiomed

La prima partita del 2026 sarà anche l’ultima del girone di andata di Regular Season del Campionato di Serie A2 Credem Banca. E determinerà anche la griglia della Del Monte Coppa Italia Serie A2.

La Campi Reali in campo domenica

La Campi Reali Cantù, invece, non parteciperà alla Coppa, e scenderà in campo domenica 4 gennaio al Banca Macerata Forum (ex Fontescodella) della cittadina marchigiana per la sfida contro i padroni di casa della Banca Macerata Fisiomed, che si qualificheranno in caso di vittoria da 3 punti e contemporanea sconfitta senza bottino di Catania o Siena (in campo rispettivamente in casa contro Taranto e ad Aversa). Il fischio d’inizio è previsto per le 18. I maceratesi degli ex Matteo Pedron e Marco Novello finora in casa hanno perso una sola partita, contro la matricola Romeo Sorrento.

Le parole del coach

Coach Alessio Zingoni presenta così la sfida: “Quella di domenica sarà una partita molto complicata, perché dei sei match che Macerata ha vinto, cinque sono stati disputati in casa. Il loro è un campo molto complicato, contro un allenatore esperto, e una squadra che in parte conosco bene, ed ha ottime qualità di gioco. Hanno giocatori molto fisici e di qualità, e sono molto forti tra le mura amiche”.

L’avversario

Coach Romano Giannini è alla prima stagione sulla panchina della Banca Macerata Fisiomed, essendo arrivato in estate dalla Cucine Lube Civitanova Marche, dove è stato vice di coach Gianlorenzo Blengini e di coach Giampaolo Medei. La diagonale principale è composta da due ex canturini: in cabina di regia c’è Matteo Pedron da Padova, mentre l’opposto è Marco Novello. I due schiacciatori sono entrambi bulgari: Rusi Zhelev è alla prima esperienza fuori dal Paese natale, mentre Denis Karyagin torna in Italia dopo l’annata con Monza in SuperLega. Al centro ci sono Bara Fall, alla terza stagione in terra marchigiana, e Davide Diaferia da Campobasso. Il libero è il Simone Gabbanelli, al nono campionato con questa maglia.

I precedenti

Sono solo due i precedenti tra queste squadre, quelli risalenti alla stagione scorsa, ed entrambi sono finiti con una vittoria della Banca Macerata Fisiomed. Netta quella dell’andata (3-0), più combattuta quella del ritorno (3-2).