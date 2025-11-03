La Campi Reali si arrende al tie break

La Campi Reali Cantù va sotto 2-0, rimonta e porta la partita al tie-break, ma non bastano i 34 punti di Gaetano Penna per conquistare la prima vittoria della stagione 2025/2026.

Il match

Dopo più di due ore di partita è la Alma Inox 2 Emme Service Porto Viro ad uscire vincitrice dal PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Coach Alessio Zingoni schiera Luca Martinelli al palleggio, Gaetano Penna opposto, Andrea Bacco e Nikolay Ivanov schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Daniele Moretti risponde con Nicola Zonta in cabina di regia, Giulio Pinali opposto, Lorenzo Magliano e Pedro Enrique Ferreira Silva in banda, Alex Erati e Matteo Sperandio al centro, e Davide Morgese libero.

Il primo set

A inizio primo set qualche errore di troppo in attacco da parte della Campi Reali permette alla Alva Inox 2 Emme Service di scappare, e coach Zingoni ferma il gioco (5-9). Cantù prova a rosicchiare qualche punto, ma Porto Viro allunga ancora, e un muro di Sperandio su Bacco convince Coach Zingoni a chiamare il suo secondo time-out (9-15). Il coach canturino si gioca il doppio cambio, e la mossa dà i suoi frutti: Quagliozzi mette a terra l’attacco del -3, e coach Moretti vuole parlarci su (14-17). La rimonta dei padroni di casa non si completa: gli ospiti resistono ai tentativi di aggancio e chiudono con un ace di Pinali (20-25).

Il secondo set

Anche ad inizio secondo set la Alma Inox 2 Emme Service si lancia subito avanti, e coach Zingoni ferma tutto (4-7). L’ingresso di Meschiari sembra dare la sveglia alla Campi Reali, che torna sotto convincendo coach Moretti a fermare il gioco (10-11). Un ace di Pinali riporta la situazione com’era (13-17), ed è lo strappo decisivo. A Porto Viro basta tenere in cambiopalla per chiudere con Erati (22-25).

La rimonta

A inizio terzo set la Alva Inox 2 Emme Service è molto fallosa in attacco, e la Campi Reali ne approfitta per portarsi avanti (4-1). Zonta e Pedro Enrique riportano sotto Porto Viro (7-6), ma Cantù allunga ancora, e coach Moretti ferma tutto (10-6). Si scatena Penna, i padroni di casa piazzano un parziale di 5-0, e coach Moretti chiama il suo secondo time-out (16-8). I veneti alzano il muro, tentano la rimonta, e coach Zingoni ferma tutto (18-14). Al rientro in campo i canturini tornano a premere il piede sull’acceleratore, e chiudono con Meschiari (25-18). A inizio quarto set Ivanov picchia dai nove metri, piazza un ace, e coach Moretti ferma tutto (3-0). La Alva Inox 2 Emme Service impatta a quota 6, ma due errori in attacco rilanciano l’azione della Campi Reali (12-10). Pinali mura Meschiari per la nuova parità a quota 13, ma Candeli riporta i suoi a +2 (15-13). Magliano riporta il punteggio in equilibrio a 16, Penna picchia più forte, e coach Moretti chiama il suo secondo time-out (19-16). Martinelli continua il suo turno dai nove metri, e lascia la zona di battuta dopo il break di 7-0 che di fatto chiude il parziale (23-16). Meschiari manda la sfida al tie-break (25-18).

Il tie break

Il quinto set si gioca sul filo dell’equilibrio, tanto che si va al cambio campo sul 7-8. Ivanov porta il pallino del gioco dalla propria parte del campo (10-9), ma il turno in battuta di Magliano ribalta tutto, e coach Zingoni ferma il gioco (11-12). Pinali spezza l’equilibrio (12-14), e Pedro Enrique chiude tutto (13-15).Queste le parole di coach Alessio Zingoni a fine partita: “La bella pallavolo dei primi due set è stata a tratti, e questa cosa ce la dobbiamo togliere subito perché è una partita assolutamente alla nostra portata, come si è visto poi con il recupero successivo. Nel tie break abbiamo pagato qualche errore di troppo nei primi contatti, e cioè ricezione e servizio, non come numero ma in momenti importanti. Un punto l’abbiamo fatto: non sono contento, perché chiaramente saremo contenti solo con la vittoria. Pensiamo alla prossima”.