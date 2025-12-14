La Campi Reali si arrende in casa contro l’Abba

Dopo quasi due ore di partita è la Abba Pineto ad uscire vincitrice dal PalaFrancescucci di Casnate con Bernate nell’anticipo del sabato contro la Campi Reali Cantù. Il match finisce 3-1 per gli abruzzesi, che hanno fatto della battuta e del muro l’arma vincente.

La gara

Coach Alessio Zingoni recupera Luca Martinelli al palleggio, e schiera Gaetano Penna opposto, Luka Tadic e Matteo Meschiari schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Simone Di Tommaso risponde con Mattia Catone in cabina di regia, Matheus Krauchuk Esquivel opposto, Karli Allik e Paolo Luigi Di Silvestre in banda, Stefano Trillini e Matteo Zamagni al centro, e Flavio Morazzini libero

A inizio primo set la Abba parte subito forte con Krauchuk e Di Silvestre, e Coach Zingoni ferma tutto (2-7). Al rientro in campo la Campi Reali alza il muro e rosicchia qualche punto agli avversari (6-10, 10-13), ma senza riuscire a colmare lo svantaggio. Tadic attacca out, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (11-16). Meschiari mura sia Krauchuck che Allik, e Coach Di Tommaso vuole parlarci su (14-17). Al rientro in campo Trillini attacca out e i canturini sono a -2 (16-18), ma Pineto li ricaccia subito indietro (16-21). E’ lo strappo decisivo: gli abruzzesi allungano ancora grazie al turno dai nove metri di Allik, e chiudono con una pipe dello stesso schiacciatore estone (19-25).

A inizio secondo set la Campi Reali prova a scappare via (6-4, 8-5). La Abba torna sotto grazie ad una pipe attaccata fuori da Tadic (8-7), ma Meschiari e un ace di Martinelli la ricacciano indietro, e Coach Di Tommaso ferma il gioco (11-7). Meschiari non si ferma, Penna dà man forte al compagno, e Coach Di Tommaso chiama il suo secondo time-out (18-10). Questo sembra scuotere Pineto, che prova a rientrare, e Coach Zingoni ferma tutto (19-14). Suraci continua a martellare dai nove metri, e riapre i giochi (19-16). Krauchuck mette a terra la palla del -2 per i suoi (20-18), Trillini mura Penna, e Coach Zingoni vuole parlarci su (22-21). Gli abruzzesi provano a ribaltare il punteggio in tutti i modi, ma i canturini difendono il break di vantaggio con le unghie e con i denti. Penna chiude il parziale per i suoi (25-23).

L’inizio di terzo set è in equilibrio tra le due formazioni fino al muro di Zamagni su Penna che convinche Coach Zingoni a fermare il gioco (9-11). Tadic attacca out (10-14), Penna lo imita, e Coach Zingoni vuole parlarci su (12-17). Suraci permette ai suoi di allungare ancora (14-20), ed è lo strappo decisivo. Pineto aumenta il vantaggio con un ace di Allik (15-22), e chiude con un muro su Penna (17-25).

A inizio quarto set Zamagni mura Candeli al termine di un’azione confusa, e Coach Zingoni vuole parlarci su (1-3). La Abba allunga ancora (2-5), ma un muro di Penna su Suraci mette il punteggio in parità a quota 5. Di Silvestre picchia forte dai nove metri, piazza un parziale di 0-4, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (5-9). Al rientro in campo la Campi Reali torna sotto (9-10), ma qualche errore di troppo nella metà campo canturina permette a Pineto di riprendere la marcia con un break di 0-7 che di fatto chiude il parziale (9-17). La parola fine alla partita viene messa da una pipe di Di Silvestre (17-25).

Il commento

Queste le parole di Coach Alessio Zingoni a fine partita:

“Sconfitta sulla falsariga di tutte finora. Il problema grosso sarebbe se non riuscissimo a giocare, ma noi ci riusciamo. Quindi questo ci fa ancora più arrabbiare perché arriviamo sempre lì in determinate situazioni. È chiaro che oggi avevamo un avversario molto forte, che mette molta pressione in battuta. La cosa che mi è piaciuta è che siamo riusciti ad arginare questo aspetto. Di contro, siamo riusciti a battere bene, anche se con pochi ace. Quello che non mi è piaciuto è che siamo stati troppo a pensare alla palla precedente, e noi non ce lo possiamo permettere mai. Non abbiamo il diritto di parlare di niente sulla palla precedente. Questo facciamo ancora un po’ fatica ad accettarlo. Noi continuiamo a lavorare e a dare sempre il massimo, come abbiamo fatto dal primo giorno. C’è da riconoscere anche la bravura degli altri, ma non abbiamo il diritto di parlare della palla precedente”.

Il tabellino

CAMPI REALI CANTU’ 1

ABBA PINETO 3

(19-25, 25-23, 17-25, 17-25)

CAMPI REALI CANTU’: Martinelli 2, Penna 16, Tadic 9, Meschiari 11, Candeli 5, Maletto 5, Butti (L1), Bonacchi, Quagliozzi 2, Ivanov 3, Taiwo. NE: Bacco, Pertoldi, Bianchi (L2). All: Zingoni, 2° All: Roncoroni (battute vincenti 2, battute sbagliate 11, muri 10).