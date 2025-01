La Campi Reali torna con tre punti dal “fortino” di Fano

La Campi Reali Cantù espugna un campo difficile come il Palasport Allende di Fano battendo per 3-1 i padroni di casa della Smartsystem Essence Hotels.

Tre punti salvezza

Tre punti molto importanti in ottica salvezza, in una partita che ha visto i tre schiacciatori di palla alta Novello, Tiozzo e Galliani sugli scudi, e una grande attenzione a muro e in difesa. Coach Alessandro Mattiroli schiera Luca Martinelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Vincenzo Mastrangelo risponde con Manuel Coscione in cabina di regia, Christoph Marks opposto, Federico Roberti e Pietro Merlo in banda, Federico Compagnoni e Stefano Mengozzi al centro, e Mattia Raffa libero.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

A inizio primo set la Campi Reali alza il muro, approfitta di qualche errore di troppo degli avversari, e vola a +5, con Coach Mastrangelo a fermare il gioco (4-9). Cantù non solleva il piede dall'acceleratore, e un ace di Tiozzo convince Coach Mastrangelo a chiamare il suo secondo time-out (5-13). Al rientro in campo lo schiacciatore veneto continua a martellare, e lascia la zona di battuta al termine del break di 0-7 che di fatto chiude il parziale (da 5-10 a 5-17). La Smartsystem Essence Hotels rosicchia qualche punto, ma il muro di Galliani su Compagnoni mette la parola fine (15-25).

Secondo set

Nel secondo set è un'altra Smartsystem Essence Hotels, con Klobucar confermato in campo al posto di Roberti, e, dopo un attacco fuori di Novello, Coach Mattiroli vuole parlarci su (5-1). Un ace dell'opposto canturino riporta sotto la Campi Reali (5-3), ma Mengozzi mura Tiozzo e rimette la distanza tra le squadre dov'era (9-5). Compagnoni imita il compagno di squadra per il +5 (12-7), Merlo mette a terra il pallonetto del +6, e Coach Mattiroli ferma tutto (17-11). Al rientro in campo Marks continua a martellare dai nove metri (3 ace nel frangente), e lascia la zona di battuta dopo aver portato i suoi sul +9 che di fatto chiude il parziale (20-11). Un attacco fuori di Quagliozzi mette la parola fine al parziale (25-12).

Terzo set

A inizio terzo set sale in cattedra Galiani, e i suoi due ace consecutivi convincono Coach Mastrangelo a fermare il gioco (4-7). Al rientro in campo la Campi Reali continua a macinare gioco, e Coach Mastrangelo chiama il suo secondo time-out dopo un errore in attacco di Marks (5-10). La Smartsystem Essence Hotels prova a riavvicinarsi grazie ad un ace del proprio opposto (10-13), ma Tiozzo la ricaccia indietro (12-17). Mengozzi mura Novello (16-19), il videocheck conferma che Galliani ha fatto invasione, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (18-20). Merlo piazza un ace (20-21), e Coscione mura Galliani per la parità a quota 22. Il palleggiatore fanese batte in rete e consegna il primo set point a Cantù, ma Merlo ribalta tutto, e Coach Mattiroli ferma tutto (25-24). Novello riporta il pallino del gioco dalla propria parte del campo (27-28), ed è Galliani a chiudere il parziale (28-30).

Quarto set, la Campi Reali lotta e vince

A inizio quarto set Klobucar imperversa a rete, e un suo muro su Novello convince Coach Mattiroli a fermare il gioco (7-3). Al rientro in campo Tiozzo ferma Marks e riporta sotto i suoi (8-7). Qualche errore di troppo da parte della Campi Reali rilancia gli avversari (15-11). Novello prima riporta Cantù a -2 (15-13), poi mette a terra l'attacco della parità a quota 16, e Coach Mastrangelo vuole parlarci su. Due errori in attacco della Smartsystem Essence Hotels lanciano i canturini sul +4, e Coach Mastrangelo chiama il suo secondo time-out (17-20, parziale di 2-9). Marks mura Novello (19-20), e si prosegue lottando palla su palla fino all'attacco di Tiozzo che chiude parziale e partita (23-25).

Foto 1 di 9 Foto 2 di 9 Foto 3 di 9 Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Foto 6 di 9 Foto 7 di 9 Foto 8 di 9 Foto 9 di 9

Le parole del coach della Campi Reali

Queste le parole di Coach Alessandro Mattiroli a fine partita: “Siamo molto contenti. E' stata una partita dura e difficile, e giocata in un campo caldissimo. Sono stati bravi i ragazzi a crederci anche quando eravamo sotto nel punteggio. Abbiamo fatto un buon lavoro anche dal punto di vista mentale, perché in questi momenti non ci siamo mai abbattuti”.

(Photo credit: Paolo Manganelli)