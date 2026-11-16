La Campi Reali Cantù si porta in vantaggio di 2 set a 0 e sembra avviata alla vittoria ma poi Sassuolo vince il terzo e ribalta l'inerzia

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Alla Campi Reali Cantù non bastano i 29 punti di Andrea Argenta per espugnare il Palapaganelli di Sassuolo. I padroni di casa della Kerakoll vanno sotto 0-2, ma riescono a ricompattarsi, a rimontare e ad imporsi al tie-break con ben cinque giocatori in doppia cifra

e 19 muri di squadra.

La gara

Coach Tommaso Invernici parte con Matteo Bonomi al palleggio, Andrea Argenta opposto, Luca Chiapello e Gabriele Pertoldi schiacciatori, Federico Mazza e Riccardo Aretz centrali, e Nicolò Hoffer libero. Coach Oreste Vacondio risponde con Niccolò Depalma in cabina di regia, Samuel Onwuelo opposto, Luca Sartoretti e Samuele Odorici in banda, Jacopo Ferrari ed Ernesto Rascato al centro, e Filippo Anceschi libero.

L’inizio di primo set è ad elastico: l’ace di Sartoretti segna il +2 interno (6-4), la Campi Reali alza il muro e sorpassa (7-9), Onwelo ferma Pertoldi per la parità a quota 10. Il videocheck conferma che il muro non ha toccato l’attacco fuori di Onwuelo, e Cantù va a +3 (11-14). Aretz mura la pipe di Sartoretti, e Coach Vacondio ferma il gioco (14-18). Al rientro in campo si scatena Pertoldi: mura due volte Onwuelo, piazza due attacchi, e Coach Vacondio chiama il suo secondo time-out (15-22). Al rientro in campo Argenta chiude il parziale con un ace alla prima occasione (16-25).

Ad inizio secondo set si scatena Onwuelo, e sono tre suoi punti consecutivi a convincere Coach Invernici a fermare il gioco (9-6). Questo scuote la Campi Reali, e Argenta mette a terra l'attacco che vale la parità a quota 10. L’opposto veneto va poi in battuta, e piazza il

parziale di 0-4 che convince Coach Vacondio a chiamare time-out (12-16). La Kerakoll non molla, e rosicchia punti (16-18) fino a portarsi a -1, con Coach Invernici che vuole parlarci su (20-21). Argenta riporta i suoi a +3, e Coach Vacondio ferma tutto (20-23). Al rientro in campo Pertoldi chiude il parziale alla seconda occasione (22-25).

Nel terzo set la Kerakoll parte subito forte (3-0), ma la Campi Reali impatta a quota 4 con Argenta. Aretz manda i suoi a +2 con un muro su Onwuelo, e Coach Vacondio ferma il gioco (8-10). Con il turno al servizio di Aretz, Cantù va a +5 (10-15). Pertoldi mura Odorici per il +6 esterno (11-17), ma Sassuolo rosicchia qualche punto, e Coach Invernici vuole parlarci su (14-17). Questo non ferma la marcia dei modenesi, che impattano a quota 17 grazie a tre punti consecutivi di Rascato, e Coach Invernici chiama il suo secondo time-out in breve tempo. Onwuelo porta i suoi a +2 (21-19), un attacco out di Argenta marca il +3 interno (23-20), ma Pertoldi mura Onwuelo, e Coach Vacondio ferma tutto (23-22). Al rientro in campo Onwuelo chiude il parziale (25-23).

A inizio quarto set la Kerakoll alza il muro, ne piazza quattro in breve tempo, e Coach Invernici ferma tutto (6-2). Questo scuote la Campi Reali che torna sotto (7-6), ma Sassuolo si riporta a +4 con il turno al servizio di Onwuelo, chiuso da un ace (10-6). L’opposto continua a martellare, e Coach Invernici chiama il suo secondo time-out (15-9). I padroni di casa continuano a macinare gioco, e allungano ancora (18-10, 20-11). E’ lo strappo decisivo: Maletti manda il match al tie-break (25-16).

Il quinto e decisivo set è un monologo della Kerakoll: parte fortissimo (4-0), e va al cambio campo sul +6 (8-2). La Campi Reali prova a rientrare (10-7), ma Sassuolo riprende il ritmo e non rallenta fino a chiudere parziale e partita grazie ad un muro di Ferrari su Rigirozzo (15-8).

Il commento

Queste le parole di Coach Tommaso Invernici a fine partita:

“Purtroppo torniamo a casa con solo un punto che, sebbene sia importante, non è quello che ci aspettavamo da questa partita. Purtroppo, nel terzo set e avanti di parecchio (11-17, ndr), ci siamo fatti recuperare, e da quel momento lì c’è stata un’inversione di tendenza. Sono cose che non devono succedere. Purtroppo questa volta ha pagato la capacità dei nostri avversari di rimanere attaccati alla partita in ogni momento: man mano sono cresciuti e, forti del fattore campo, sono riusciti a portarla a casa”.

Il tabellino

KERAKOLL SASSUOLO 3

CAMPI REALI CANTU’ 2

(16-25, 22-25, 25-23, 25-16, 15-8)

KERAKOLL SASSUOLO: Depalma 3, Onwuelo 29, Sartoretti 2, Odorici 11, Ferrari 11, Rascato 13, Anceschi (L1), Maletti 10, Giuriati 1. N.E.: Ferrero, Dieci, Fantoni, Orlando, Macchiarulo (L2). All: Vacondio, Ass All: Dalpano, Kroumov (battute vincenti 2, battute sbagliate 9, muri 19).

CAMPI REALI CANTU’: Bonomi 2, Argenta 29, Pertoldi 16, Chiapello 13, Mazza 6, Aretz 11, Hoffer (L1), Romano, Rigirozzo 1, Bianchi. NE: Gianotti, Diani, Emiliani, Bigioni. All: Invernici, 2° All: Redaelli, 3° All: Comi (battute vincenti 2, battute sbagliate 11, muri 15).

Arbitri: Deborah Proietti (Perugia) e Marco Laghi (Ravenna)

Addetto al videocheck: Davide Basilio Fallica