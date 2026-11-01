La Campi Reali torna da Savigliano con un punto

A Cantù non bastano gli ace di Chiapello (3) e Romano (4), e i tre muri a testa di Argenta e dello stesso schiacciatore milanese.

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Dopo più di due ore di partita combattuta, la Campi Reali Cantù perde 3-2 al Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore al cospetto dei padroni di casa della Monge Gerbaudo Savigliano, che ha trovato in Marco Spagnol e Daniele Carpita i top scorer (rispettivamente 29 e 28 punti). A Cantù non bastano gli ace di Chiapello (3) e Romano (4), e i tre muri a testa di Argenta e dello stesso schiacciatore milanese.

La gara

Coach Tommaso Invernici schiera Matteo Bonomi palleggiatore, Andrea Argenta opposto, Luca Romano e Luca Chiapello schiacciatori, Federico Mazza e Riccardo Aretz centrali, e Nicolò Hoffer libero. Coach Andrea Berra risponde con Matteo Pistolesi in cabina di regia,

Marco Spagnol opposto, Daniele Carpita ed Edoardo Cunial in banda, Alberto Marra e Ambrogio Quaranta al centro, e Luca Martina libero.

Il primo set inizia con la Monge Gerbaudo che prova a scappare (3-0, 7-5), la Campi Reali che ribalta tutto (7-9), e Coach Berra che ferma il gioco. Savigliano impatta a quota 10, ma Cantù scappa via, spinta da Argenta e Chiapello (11-15). Romano mura Spagnol, e Coach Berra chiama il suo secondo time-out (12-17). Questo non interrompe la marcia dei canturini, che allungano (13-19, 14-22) e chiudono grazie al muro su Cunial (16-25).

Il secondo set comincia con la Campi Reali avanti (5-7, 6-9). Qualche errore di troppo, la Monge Gerbaudo sorpassa, e Coach Invernici vuole parlarci su (10-9). Savigliano non perde il ritmo e allunga (13-10). Spagnol piazza un ace, e Coach Invernici chiama il suo secondo time-out (16-12). Chiapello risponde con la stessa moneta, Cantù torna sotto, e Coach Berra ferma tutto (16-15). Argenta mette il punteggio in parità a quota 17, Savigliano rilancia l’azione (19-17), ma l’attacco out di Carpita segna il nuovo aggancio ospite a 20. Un ace dello schiacciatore piemontese segna il nuovo +2 interno (22-20), ed è lo strappo decisivo. Chiude Spagnol alla prima occasione (25-23).

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A inizio terzo set la Monge Gerbaudo riesce a prendere un paio di punti di vantaggio (6-4, 8-5), ma la Campi Reali lotta su ogni pallone e torna sotto (11-10). Savigliano approfitta dell’attacco fuori di Romano per riportarsi a +3 (14-11), ma Carpita viene fermato due volte a muro e Cantù torna a -1 (14-13). Lo stesso schiacciatore riporta i suoi a +3, e Coach Invernici vuole parlarci su (16-13). L’ace di Romano riporta i canturini a -1 (16-15), ma l’azione dei piemontesi riprende (18-15). L’ace di Carpita convince Coach Invernici a chiamare il suo secondo time-out (20-16). E’ lo strappo decisivo: i piemontesi difendono il vantaggio e chiudono con Carpita (25-21).

A inizio quarto set la Campi Reali parte forte, e Coach Berra ferma il gioco (3-6). Al rientro in campo Spagnol riporta sotto i suoi (5-6), e Carpita mette tutto in parità a quota 9 con un ace. Si prosegue lottando palla su palla: un ace di Carpita mette il pallino del gioco nella metà campo piemontese (16-15), un attacco fuori di Marini Da Costa ribalta tutto (18-19), un muro di Romano su Spagnol convince Coach Berra a chiamare il suo secondo time-out (19-21). Una battuta in rete manda la partita al tie-break (22-25).

Nel quinto set la Monge Gerbaudo parte subito a razzo (4-1), la Campi Reali reagisce prontamente (4-3), ma il nuovo allungo dei piemontesi convince Coach Invernici a fermare il gioco (7-4). Cantù torna sotto (8-7), ma si scatena Spagnol, e Coach Invernici chiama il suo secondo time-out (11-8). Nel finale fa punto solo l’opposto piemontese, ma è Quaranta a chiudere parziale e partita (15-12).

Il tabellino

MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO 3

CAMPI REALI CANTU’ 2

(16-25, 25-23, 25-21, 22-25, 15-12)

MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO: Pistolesi, Spagnol 29, Cunial 3, Carpita 28, Marra 13, Quaranta A. 3, Martina (L1), Marini Da Costa 7, Bellanti . N.E.: Mattera, Ballari, Rainero, Quaranta L., Marassi (L2). All: Berra, 2° All: Giaccardi, Ass. All: Mattera (battute vincenti 5, battute sbagliate 21, muri 4).

CAMPI REALI CANTU’: Bonomi 2, Argenta 21, Romano 20, Chiapello 13, Mazza 8, Aretz 3, Hoffer (L), Gianotti, Rigirozzo 1, Bianchi. NE: Diani, Pertoldi, Emiliani, Rigirozzo, Bigioni. All: Invernici, 2° All: Redaelli, 3° All: Comi (battute vincenti 8, battute sbagliate 11, muri 9).

Arbitri: Michele Marotta (Prato) e Davide Coppola (La Spezia)

Addetto al videocheck: Dario Mezzadri

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Il commento di coach Tommaso Invernici