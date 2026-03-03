La Campi Reali torna in campo contro Catania

Secondo e penultimo turno infrasettimanale per la Campi Reali Cantù, che coincide con la trasferta più lunga del campionato.

La partita

I ragazzi di Coach Alessio Zingoni scenderanno infatti in campo mercoledì 4 marzo alle 20.30 presso il PalaCatania della città siciliana contro i padroni di casa della Sviluppo Sud. I catanesi arrivano dalla bella vittoria per 3-1 contro la Rinascita Lagonegro. Coach Alessio Zingoni presenta così la sfida: “Catania è sicuramente una squadra fisica. All’andata ci siamo un po’ ‘mangiati le mani’ per il risultato perché potevamo ottenere qualcosa in più. Domenica hanno fatto una bella vittoria in casa con Lagonegro, e quindi vorranno confermare il trend”.

L’avversario

Coach Paolo Montagnani, allenatore dalla lunghissima esperienza in Serie A2 Credem Banca, è al secondo anno sulla panchina siciliana. In cabina di regia schiera Francesco Cottarelli, uno degli ex di giornata. In diagonale con lui il lunghissimo (215 centimetri) nigeriano Kelvin Arinze Nwachukwu, che torna in Italia dopo l’esperienza del 2021/2022 con la Synergy Mondovì. Una conferma e un volto nuovo in banda: il primo è il francese Luka Basic, il secondo Jan Feri, reduce da un biennio a Ravenna, con cui ha vinto una DelMonte® Junior League. Al centro due giocatori classe 2003: si tratta di Nicolò Volpe, al secondo anno a Catania, e di Cosimo Balestra, arrivato in estate da Taranto. Nel ruolo di libero c’è Peppino Carbone, arrivato in Serie A con la maglia di Palmi.