La Campi Reali torna in campo per il turno infrasettimanale

Primo (di tre) turno infrasettimanale per la stagione 2025/2026, e per la Campi Reali Cantù si tratta della seconda partita consecutiva tra le mura casalinghe del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate.

Fischio d’inizio

Il fischio d’inizio è previsto per mercoledì 3 dicembre alle 20.30, e l’avversaria è la Sviluppo Sud Catania. I siciliani arrivano da due vittorie al tie-break, la prima contro la ex capolista Brescia in terra siciliana, e la seconda giusto due giorni fa in Basilicata contro Lagonegro. Anche i ragazzi di Coach Alessio Zingoni arrivano da due punti conquistati contro Fano, al termine di un match di quasi due ore e mezza, che corrisponde alla prima vittoria stagionale per i canturini.

La sfida

Coach Alessio Zingoni presenta così la sfida: “Catania è una squadra molto forte, con attaccanti di estremo livello, e con 13 giocatori che possono stare in campo, sono molto intercambiabili. È un team molto fisico, con un allenatore esperto e che stimo molto. Noi dovremo cavalcare l’entusiasmo della vittoria di domenica, e continuare con l’ordine di gioco e dei sistemi che stiamo portando avanti da tempo”.

Gli avversari

Coach Paolo Montagnani, allenatore dalla lunghissima esperienza in Serie A2 CredemBanca, è al secondo anno sulla panchina siciliana. In cabina di regia schiera FrancescoCottarelli, uno degli ex di giornata. In diagonale con lui il lunghissimo (215cm) nigeriano Kelvin Arinze Nwachukwu, che torna in Italia dopo l’esperienza del 2021/2022 con la Synergy Mondovì. Una conferma e un volto nuovo in banda: il primo è il francese Luka Basic, il secondo l’eterno (classe 1979) italo-cubano Leonel Marshall. Al centro due giocatori classe 2003: si tratta di Nicolò Volpe, al secondo anno a Catania, e di Cosimo Balestra, arrivato in estate da Taranto. Nel ruolo di libero si alternano Peppino Carbone, arrivato in Serie A con la maglia di Palmi, e l’altro ex Leonardo Caletti.