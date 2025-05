La canturina Nasraoui a un passo dalla promozione in A1 con Broni

Mercoledì 21 maggio si sono aperte le serie di finali promozione nel campionato di Serie A2 femminile, non sono mancate emozioni e sorprese con Nasraoui.

Nasraoui verso la promozione

Entrambe le sfide si sono aperte con due colpi corsari a Costa Masnaga e Treviso. Protagonista sul campo anche la cestista di Cantù ed ex Mariano Comense Meriem Nasraoui, che ha guidato con 15 punti la sua Logiman Broni al successo esterno dopo un tempo supplementare sul campo di Treviso per 69-71. Un successo pesantissimo che regala l'1-0 a Broni e anche il primo match point per chiudere la serie: domenica 25 Meriem e compagne ospiteranno gara 2 e in caso di vittoria potrebbero festeggiare la promozione in Serie A1. Eventuale gara 3 a Treviso il 29 maggio.

Nell'altra semifinale Costa Masnaga ha perso in casa contro Roseto per 86-82. Gara 2 sabato sera a Roseto. Eventuale gara 3 a Costa Masnaga il 28 maggio.